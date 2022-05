(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 19 maggio 2022

L’assessore Sorgia: “Frutto di un grande e incessante impegno che l’Amministrazione comunale sta portando avanti in sinergia con l’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna e Cruise Port”.

Scalo inaugurale a Cagliari della nave da crociera Valiant Lady

La Valiant Lady, nuova ammiraglia della Cruise Line statunitense, oggi è attraccata a Cagliari con i suoi più di 1.000 passeggeri. “Per la città di Cagliari è un motivo di orgoglio accogliere per la prima volta una compagnia croceristica così importante a livello mondiale”, ha detto l’assessore Alessandro Sorgia accolto sottobordo dal comandante della nave dove ha partecipato alla tradizionale cerimonia di scambio crest.

“Questo risultato – ha puntualizzato l’esponente dell’Esecutivo cittadino titolare del Turismo e Attività produttive – è frutto di un grande e incessante impegno che l’Amministrazione comunale sta portando avanti in sinergia con l’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna e Cruise Port. Stiamo inoltre lavorando affinché i croceristi e i turisti in genere trovino la città più accogliente possibile e siano invogliati a tornare”.

Saranno dunque 11 gli approdi della Valiant Lady programmati quest’anno a Cagliari. Uno ogni due settimane sino a ottobre e circa 20.000 i passeggeri previsti. Secondi dopo Costa Crociere, il più importante vettore del porto cittadino nel 2022.

Alla cerimonia di questa mattina di giovedì 19 maggio 2022 anche il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana, e il comandante del Porto di Cagliari, CV (CP) Mario Valente.

