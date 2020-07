(AGENPARL) – dom 19 luglio 2020 Lettera di Mauro Lassi ai sindaci dei Comuni della Provincia di Prato, ai parlamentari

e ai consiglieri regionali eletti sul territorio

Scadenze fiscali, Confesercenti Prato chiede un rinvio

Il presidente Lassi: “Occorre dare certezza alle imprese ed ai lavoratori”

Il presidente di Confesercenti Prato, Mauro Lassi, ha scritto una lettera indirizzata ai

Sindaci dei Comuni della Provincia, ai parlamentari e ai consiglieri regionali eletti sul

territorio pratese, per chiedere un rinvio delle scadenze fiscali. “Mi trovo costretto a

scrivervi questa mia – si legge nel testo di Lassi – per sollecitarvi ad adoperarvi perché

le scadenze fiscali che sono previste per il prossimo futuro siano oggetto di un

provvedimento di slittamento e di rateizzazione.

Sono perfettamente cosciente, che questa mia richiesta, non attiene ai vostri compiti

istituzionali e nemmeno alle istituzioni dove state operando in quanto materia esclusiva

del Governo del nostro Paese. Ma ve lo chiedo in quanto rappresentanti di una comunità

che sta attraversando un momento di grave crisi e soprattutto ve lo chiedo in quanto

rappresentanti politici di quei partiti, che siano maggioranza o minoranza poco importa,

e che hanno la facoltà di prendere una decisione in tal senso.

Non spostare le scadenze fiscali è un grave errore: da oggi sino a fine mese c’è un maxi-

ingorgo di termini e adempimenti fiscali che va assolutamente evitato. Anche perché

rischia di drenare la liquidità di tantissimi imprenditori, già messa a dura prova dalle

difficoltà sorte per effetto dei provvedimenti restrittivi alle libertà personali ed alle

attività produttive e commerciali imposte per arginare l’espandersi dell’epidemia da

Covid-19.

Il combinato dei prelievi fiscali rimandati nel periodo del lockdown, di quelli ordinari

che dovrebbero essere rimandati ora relativi alla dichiarazione dei redditi, di quelli

straordinari in scadenza a settembre e i versamenti relativi al II acconto delle imposte

sui redditi e dell’IMU, potrebbero scatenare la ‘tempesta perfetta’ sulle imprese, con

grave rischio soprattutto per le attività piccole e medie. Una situazione che potrebbe

portare molti contribuenti a non essere in grado di rispettare le scadenze.

La soluzione corretta sarebbe far slittare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei

redditi almeno fino alla fine di ottobre, per evitare un altro ingorgo che si profila con la

scadenza del 30 settembre, e, soprattutto, la possibilità di rateizzare i versamenti per un

congruo periodo di tempo, anche oltre la fine del corrente anno fiscale. Gli eventi

eccezionali di quest’anno dovrebbero infatti indurre il Governo a superare la sacralità

della scadenza del 31 dicembre imposta per esigenze di bilancio pubblico e concedere la

possibilità di rateizzare le prossime scadenze con pagamenti anche oltre la fine

dell’anno per evitare che tante imprese rischino la chiusura definitiva: riteniamo che sia

più lungimirante incassare un po’ più tardi ma incassare, anziché causare una chiusura

indiscriminata di tante piccole realtà imprenditoriali. Sicuro di un vostro positivo

