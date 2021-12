(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 In occasione dell’inaugurazione di un Centro di primo livello a Milano,

IVI presenta i dati emersi durante la 9° edizione del congresso Internazionale IVIRMA sul presente e il futuro della medicina riproduttiva

Giovedì 16 dicembre, alle ore 11.00, in via Guido d’Arezzo, 4 – Milano

Sono stati invitati:

Dr.ssa Letizia Moratti – Vicepresidente e Assessore al Welfare Regione Lombardia

Lamberto Bertolè – Assessore al Welfare Comune di Milano

Parteciperanno all’evento:

Prof Antonio Pellicer, Presidente e Fondatore di IVI, multinazionale leader nella medicina riproduttiva

Dottoressa Cristina Pozzobon, Direttrice della Clinica IVI a Milano

IVI RMANJ

IVI nasce nel 1990 come la prima istituzione medica in Spagna totalmente specializzata in procreazione assistita. Da allora ha aiutato a nascere più di 250.000 bambini, grazie all’utilizzo delle più avanzate tecnologie di Fecondazione Assistita. All’inizio del 2017, IVI si è fusa con RMA, diventando così il più grande gruppo internazionale di Fecondazione Assistita. Ad oggi è presente in 9 paesi, con 80 cliniche e 7 centri di ricerca distribuiti in tutto il mondo.

