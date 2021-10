(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 Martedì19 ottobre alle ore 16presso la Fiera di Milano ExpoTraining “Lavoro&Sicurezza” si svolgerà il convegno”Un Polo unico per la sicurezza”organizzato dallaConfsal.

Vi invitiamo a partecipare!

LA CONFSAL IN NUMERI

Con oltre 2 milioni di iscritti del settore pubblico e privato, 2000 sedi regionali e provinciali, 100 sedi sindacali nazionali, 10 settori del pubblico impiego e 35 settori del lavoro privato la Confsal è la quarta Confederazione sindacale italiana.

La CONFSAL infine ricopre primari ruoli Europei nell’ambito del CESI (The European Confederation of Independent Trade Unions)

