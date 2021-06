(AGENPARL) – lun 07 giugno 2021 Gentilissimi,

Arsenale SpA, società attiva nell’hospitality di lusso, e Gruppo FS Italiane presentano in conferenza stampa streaming Il Treno della Dolce Vita, primo progetto di turismo su rotaia con un’offerta luxury in Italia.

Martedì 15 giugno 2021 – ore 10.00

Stazione Ostiense, Roma

