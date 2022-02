(AGENPARL) – ven 25 febbraio 2022 Save the date – EXPO DUBAI: TARTUFO ITALIANOEGRANA PADANO, ALLA SCOPERTA DELL’ ECCELLENZA MADE IN ITALY

In anteprima assoluta lunedì 28 febbraio dalle 11.30 al CREA – via della Navicella 2-4 a Roma

L’eccellenza dell’italian food a partire dal bosco per arrivare alla tavola. Il tartufo italiano da un lato e il Grana Padano Selezione da fieno dall’altro, due simboli del nostro Made in Italy, di grande pregio e qualità, saranno presentati in anteprima mondiale lunedì prossimo 28 Febbraio, a partire dalle ore 11.30, alla presenza dell’On.le Giuseppe L’Abbate, Deputato della Commissione Agricoltura della Camera e di Giuseppe Finocchiaro, Console Generale d’Italia a Dubai.

Benessere e gusto, ma anche sostenibilità e controllo della qualità, per due filiere raccontate dalle aziende leader del settore, da chi cioè produce e concorre a far riconoscere ed affermare il nostro Paese nel mondo, con il contributo della ricerca e dell’innovazione del CREA a far da cornice agli interventi dei relatori. Ad approfondire in particolare il tartufo italiano e le sue peculiarità, per molti versi ancora da scoprire, sarà Giuseppe Cristini, direttore artistico dell’Accademia del Tartufo nel mondo.

Introdurrà la giornata il Presidente del CREA, Prof. Carlo Gaudio.

L’incontro di lunedì anticipa la presentazioneal mondo, che avverrà il prossimo 3 marzo in occasione dell’evento “Truffle Ambassador – L’autentica Emozione Italiana: Il racconto della filiera del tartufo italiano, come calamita di benessere e gusto, Il carattere passionale del Grana Padano Selezione da fieno, da filiera sostenibile e controllata” presso M-Eating Italy – Expo Dubai.

In allegato la locandina

Programma

11.30 Introduce e modera Giuseppe Cristini, Direttore artistico Accademia del Tartufo nel mondo e giornalista gastronomico

11.40 Saluto Istituzionale – Prof Carlo Gaudio, Presidente CREA

11.45 Saluto Istituzionale -On. Giuseppe L’Abbate, Deputato XIII Commissione Agricoltura Camera dei deputati

11.50 Presentazione generale Evento Dubai- Giuseppe Cristini, Direttore artistico Accademia del Tartufo nel mondo e giornalista gastronomico

12.05 Presentazione Urbani Tartufi – Olga Urbani, Presidente Gruppo Urbani Tartufi

e a seguire Paola Terenziano, Responsabile marketing Gruppo Urbani Tartufi

12.15 Presentazione Latteria San Pietro – Stefano Pezzini, Presidente Latteria San Pietro

12.25 Conclusioni – Giuseppe Finocchiaro, Console Generale d’Italia a Dubai

Seguirà degustazione

Capo Ufficio stampa

-dott.ssa Cristina Giannetti

Addetti stampa

– dott.ssa Micaela Conterio

Giornalista

– dott. Giulio Viggiani

Giornalista

Segreteria di redazione

– Sig.ra Alexia Giovannetti