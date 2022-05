(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://customer16815.musvc2.net/e/r?q=Rq%3dAxRrL_vyUs_79_ttWx_49_vyUs_6DcYlYg.FeGnNtAnBiLv.6sK_ttWx_49j_PSvT_ZhKrJ.cLtV_ttWx_49_vyUs_7DhBn_PSvT_afIyN1N29ABp_PSvT_afK_vyUs_6D-k_KU1R_U0V_ttWx_57tT_ttWx_4Y_vyUs_7BqSzW5XfY_ttWx_4Y2_PSvT_afIz_PSvT_Z87_vyUs_7Beb8dtbh_PSvT_Z8Q_vyUs_7BrO_vyUs_6dB_KU1R_U0V_ttWx_57tN_ttWx_4Y2U7ZDDcXg09XnV_ttWx_4Y2_PSvT_afIz_P9c4eSvT_Z8_KU1R_U0B_ttWx_57wQ_ttWx_494TPfPu%26e%3dT0f3X%26h%3dKwLzA4.GiR%26kL%3d6dBYC%26J%3d7%26G%3d6gAZ%26s%3da6VAY%26v%3d-TBYAY5h5b8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Le [amiloidosi](https://customer16815.musvc2.net/e/t?q=A%3dGaAYK%26G%3d8%26L%3dHdBe%265%3dX7aMV%26x%3dF0OsQ_8vVx_I6_uyiu_5D_8vVx_HAzUC.JvQuMy90JuG5HdJqOwGuMdPu.Dw_PgxS_Zv6pG2JlB5Nl%26B%3d3PvTsW.9q6dqC0%26Dv%3dZLe9g&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) sono un gruppo di malattie causate dal deposito in vari tessuti di proteine anomale. In ciascun tipo di amiloidosi, una diversa proteina prodotta dall’organismo acquisisce la proprietà di accumularsi in diversi organi e tessuti sotto forma di fibrille insolubili. Il loro progressivo accumulo provoca un danno agli organi coinvolti e causa i sintomi della malattia. Si tratta, in genere, di patologie multisistemiche che compromettendo la funzionalità di vari organi vitali (reni, cuore, apparato gastrointestinale, fegato, cute, nervi periferici, occhi) richiedono un approccio multidisciplinare. Si conoscono più di venti tipi di amiloidosi, ereditarie o meno, ciascuno causato da una diversa proteina che forma le fibrille. Attualmente, la terapia è volta a ridurre e annullare la produzione della proteina in causa: per questo motivo, le cure nei diversi tipi di malattia sono radicalmente diverse e richiedono approfondimenti che a volte possono mancare.

Per la maggior parte dei pazienti il rapporto con lo specialista è limitato alle visite periodiche o ai momenti che impongono di affrontare un’urgenza o una nuova manifestazione della patologia. Questo tempo può non essere sufficiente per questo motivo [OMaR-Osservatorio Malattie Rare](https://customer16815.musvc2.net/e/t?q=A%3dNVEYR%26B%3dB%26L%3dOYFe%26B%3dSAaTQ%262%3dFGJwQ_EqZx_P1_yypp_9D_EqZx_O64UJ.EzQ2H39GEyGBChJxJ1G2HhP2.91_PnsW_Z3%264%3dtSFLjZ.A51%26GF%3dRCh9x1hSY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) e [fAMY Onlus-Associazione Italiana Amiloidosi Familiare](https://customer16815.musvc2.net/e/t?q=5%3d8aBSB%26G%3d9%26F%3d9dCY%26v%3dX8UDV%26y%3d3h6e01OtK_yvWr_06_vsZu_68_yvWr_9A1O4.AeE6.Dx_JXxT_Tm%269%3dqMzQgT.u0x%26Az%3dW0bCd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) organizzano il sesto incontro “AmyTour – Pazienti e medici dialogano sull’amiloidosi” presso la Sala Convegni dell’Hotel Al Mulino ad Alessandria con l’obiettivo di affrontare, in un contesto informale e con l’aiuto dei massimi esperti, i diversi aspetti che influiscono sulla vita delle persone affette da amiloidosi al fine di creare un’occasione di confronto aggiuntiva e rafforzare il dialogo fra medico e paziente.

