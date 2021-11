(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 Save the date – mercoledì 1 dicembre 2021, ore 9.45: Presentazione Rapporto Annuale ONDS sugli interventi di assistenza alle persone in difficoltà attraverso i 18 Help Center presenti nelle stazioni. Conferenza stampa trasmessa in streaming su fsnews.it dall’Auditorium Villa Patrizi – sede centrale Gruppo FS Italiane.

Save the date – giovedì 2 dicembre 2021, ore 11.30: Presentazione Orario invernale 2021-2022 di Trenitalia alla Stazione Centrale di Milano, Galleria Centrale, di fronte al FrecciaLounge.

