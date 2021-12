(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 Il CREA, il più importante ente di ricerca agroalimentare italiano, ha tra le sue nalità istituzionali la divulgazione, l’informazione al consumatore

re”. La ripresa, che sta ormai ingranando, ha cambiato la nostra realtà di riferimento, con altri paradigmi e parole nuove che stanno entrando a far parte

del nostro quotidiano. Concetti con cui dovremo familiarizzare sempre di più, ma che, nel tragitto dalla scienza alla società, rischiano di essere fraintesi

se non misticati, qualora non correttamente veicolati. Con il supporto dei ricercatori CREA li riscopriremo uno ad uno, provando a fare chiarezza.

CREA: CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PER GIORNALISTI

AGROALIMENTARE POST PANDEMIA:

glossario per la ripartenza, parte I

Martedì 14 Dicembre 2021, dalle 9.30 alle 13.30

so CREA Alimenti e Nutrizione, via Ardeatina 546 ROMA

🔊 Listen to this