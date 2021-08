(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 SAVE THE DATE

CONFERENZA STAMPA

La Città di Jesolo, Jesolo Turismo S.p.a. e Venezia F.C.

sono lieti di invitarLa alla conferenza stampa:

JESOLO CON IL VENEZIA F.C.

presentazione del progetto di partnership con il club

Lunedì 9 agosto, alle ore 11.30

stabilimento balneare Oro Beach

via V. Veneto 61, 30016 Jesolo

Interverranno:

Valerio Zoggia, sindaco della Città di Jesolo

Esterina Idra, assessore allo Sport della Città di Jesolo

Alessio Bacchin, presidente di Jesolo Turismo S.p.a.

Gianluca Santaniello, executive manager Venezia F.C.

Marco Modolo, capitano del Venezia F.C.

La conferenza potrà essere seguita anche in diretta streaming

sulla pagina Facebook della Città di Jesolo [@cittadijesolo](https://jesolo.us16.list-manage.com/track/click?u=3fd9596f6c24f9809a7fce6ae&id=33ecf6738c&e=f2f5ec61ac)

