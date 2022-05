(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 [Vedi su Web](https://comunedisarsina.voxmail.it/upr/pv4pqb/kf1v7bi/show/w145tn?_t=8434a1ac)

Concerto dell’arpista siriana

Rahaf Chikhani

Sarsina 2 giugno 2022, ore 21

Il prossimo 2 giugno 2022, alle ore 21:00, nell’ambito delle celebrazioni per la 76° Festa della Repubblica, si svolgerà a Sarsina, all’interno della Basilica di San Vicinio, un concerto della famosa arpista siriana Rahaf Chikhani.

Il concerto, ad ingresso gratuito, ha in programma musiche di Scarlatti, Ruheibany, Mchedelov, Zabel, Walter-Kuhne ed improvvisazioni su temi tradizionali orientali e nazionali.

La presenza di Rahaf Chikhani a Sarsina, data unica nel centro-nord Italia, consoliderà ulteriormente l’amicizia fra la città Plautina e l’artista Siriana, nata durante il suo concerto effettuato nel febbraio 2020 all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Sarsina, in occasione della visita fatta dalla stessa in omaggio alla meritoria attività svolta dal maestro liutaio Pietro Morbidelli nel recupero delle arpe del conservatorio di Damasco danneggiate dal conflitto in corso in Siria.

Anche per questo motivo l’evento varrà anche quale auspicio per una ritrovata convivenza pacifica in Europa e nel mondo intero, consapevoli di quanto la musica sia un efficace strumento di pace.

In considerazione della vigente normativa per l’emergenza sanitaria da Covid-19, per l’accesso alla Basilica è necessario indossare la mascherina FFP2, salvo che per i minori di 6 anni.

Si ringraziano in modo particolare il Vescovo Mons. Douglas Regattieri, il M° Pietro Morbidelli e la Banca di Credito Cooperativo di Sarsina per il sostegno e la collaborazione prestata.

Curriculum di Rahaf Chikhani

Rahaf Chikhani, arpista siriana residente a Damasco, è la Prima arpa dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Siriana, nonché docente di arpa al Conservatorio di Musica di Damasco e presso la scuola di musica fondata dal compianto Solhi al Wadi: il padre della musica classica in Siria.

Ha conseguito la laurea in arpa nel 2004 presso il Conservatorio di Musica a Damasco con la Prof.ssa Natalia Bafaeva.

Ha partecipato a corsi di perfezionamento, nel 2016 presso l’Accademia di Musica di Cracovia (Studi Pedagogici/arpa con Prof.ssa Irina Czubeck-Davidson) e nel 2019 presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia in Roma (Biennio di arpa con la Prof.ssa Isabella Mori).

In precedenza, nel 2000, si è laureata in comunicazione visiva presso la Facoltà di Belle Arti di Damasco.

Rahaf Chikhani inizia i suoi studi musicali suonando il pianoforte nel monastero italiano a Damasco, che poi continua alla scuola di musica di Solhi al Wadi con la prof.ssa Salma Kassab Hassan.

Con il passare degli anni si innamora dell’arpa iniziando a studiarla sotto la guida della prof.ssa Natalia Bafaeva, con la quale continua lo studio presso il Conservatorio di Musica a Damasco.

Durante gli anni di studio Rahaf Chikhani ha partecipato, quale solista, a diversi concerti tenuti all’interno del conservatorio di Damasco ed ha fatto parte di diverse orchestre giovanili.

Ha partecipato a masterclass con nomi importanti nel mondo dell’arpa come Isabelle Perrin, Arianna Savall, Lorenzo Montenz e Florence Sitruk

Tra le orchestre con le quali ha suonato si citano, in particolare, la Filharmonia Krakowska, l’Opera Krakowska e la WDR Orchestra.

Ha suonato sotto la direzione di importanti Maestri quali: Solhi al Wadi, Missak Baghboudarian, Sian Edwards, Sylvain Gasançon, Grigori Penteleitchouk, David Riddell, Howard Williams, Jerzy Maksymiuk, Tomasz Tokarczyk, Garo Avessian, Gerardo Estrada.

Per la sua ferma convinzione sull’importanza della musica per l’edificazione di un mondo migliore, instancabile è stato il protagonismo di Rahaf Chikhani in numerose iniziative musicali con finalità benefiche, ed in particolare in quelle a favore dei bambini vittime della guerra in Siria.

Dal punto di vista artistico, forte il suo interesse ad arricchire con musica siriana il repertorio internazionale di arpa, incoraggiando a tal fine compositori siriani ad entrare nel mondo dell’arpa.

