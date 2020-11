(AGENPARL) – lun 23 novembre 2020 MINISTERO DELLA DIFESA

Aeronautica Militare

Roma, 23/11/2020

#SAVE THE DATE

CALENDARIO AERONAUTICA MILITARE 2021: 12 MESI PER RACCONTARE L’IMPEGNO NEI CIELI DI TUTTO IL MONDO

Mercoledì 25 novembre alle 16:00 la presentazione in diretta streaming sul canale YouTube AM

Il Calendario 2021 dell’Aeronautica Militare verrà presentato mercoledì 25 novembre alle 16:00, in diretta streaming sul canale YouTube AM (Presentazione calendario 2021 Aeronautica Militare). Un evento che, per ovvie ragioni connesse all’emergenza Covid-19, sarà quest’anno di tipo prettamente “televisivo”, con uno studio ambientato all’interno delle prestigiose sale storiche di Palazzo Aeronautica, a Roma, di cui proprio nel 2021 ricorreranno i 90 anni dell’inaugurazione, ed una serie di collegamenti e contributi per raccontare – in un viaggio ideale attraverso gli scatti esclusivi realizzati dai fotografi della Troupe Azzurra – i diversi luoghi del mondo in cui la Forza Armata è stata chiamata e continua ad operare per la salvaguardia della sicurezza internazionale, in naturale continuità con il filo conduttore del calendario dell’anno in corso, dedicato invece al legame con il territorio nazionale.

Il tema portante del Calendario AM 2021 sarà quindi la capacità della Forza Armata di proiettare il proprio patrimonio tecnologico ed umano, in termini di professionalità, competenze e valori, ovunque nel mondo sia necessario ed utile al Paese. Un racconto lungo dodici mesi – che attraverso dei QR code sulle singole pagine permetterà di fruire anche di contenuti multimediali – i cui elementi trainanti saranno le attività fuori dai confini nazionali – dal Kuwait all’Iraq, dall’Islanda alla Lituania, dagli Stati Uniti alla Cina, fino all’Antartide – ed il simbolico “Abbraccio Tricolore” della Pattuglia Acrobatica Nazionale, a testimonianza dell’impegno e della vicinanza al Paese in questo momento di emergenza.

Sarà come sempre un Calendario anche nel segno della solidarietà. Con la prosecuzione dell’Anno Giubilare per il Centenario della Madonna di Loreto, accordata dal Santo Padre a tutto il 2021 alla luce delle forti limitazioni dovute al Covid per l’anno in corso, proseguirà infatti anche il progetto benefico “Un dono dal cielo”, una raccolta di fondi promossa in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica che ha, ad oggi, già totalizzato una cifra importante, in cui confluiscono donazioni su base volontaria da parte del personale, donazioni di privati ed associazioni nonché, come accaduto per il 2020, parte del ricavato dalle vendite del calendario. Il tutto si tradurrà nell’acquisto di macchinari ed apparati medicali per i tre ospedali pediatrici “Santobono” di Napoli, “Bambino Gesù” di Roma e “Gaslini” di Genova.

Il calendario AM 2021 sarà, inoltre, l’occasione per svelare il logo del Centenario. Il Tricolore ed una grafica d’impatto capace di reintegrarne il legame storico con la sua anima futurista sono gli elementi caratterizzanti del logo che l’Aeronautica Militare ha scelto, tra le opere presentate sulla base di un concorso pubblico, per celebrare i 100 anni dalla sua costituzione come Forza Armata autonoma, il 28 marzo del 2023. “Per omnia Coela” (“in ogni cielo”), questo il nome scelto dall’autore per onorare gli uomini e le donne che in 100 anni hanno contribuito a scrivere una storia gloriosa, solcando i cieli di tutto il mondo.

Il Calendario AM 2021 sarà presto disponibile in vendita esclusivamente on-line sulla vetrina (o sullo store ufficiale) Amazon dell’Aeronautica Militare (www.amazon.it/aeronauticamilitare).

Aeronautica Militare

2° Ufficio “Pubblica Informazione – Relazioni con i media giornalistici”

Viale dell’Università 4, 00185 Roma – ITALIA

­­­­­­­­­­­­­­­

www.aeronautica.difesa.it

🔊 Listen to this