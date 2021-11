(AGENPARL) – lun 08 novembre 2021 >> Ortona, l’11 di Novembre p.v., presso il cimitero canadese “Moro River Canadian War Cemetery” cerimonia di commemorazione di tutti i Caduti delle due Guerre Mondiali e del 78° anniversario della battaglia di Ortona, la piccola “Stalingrado d’Italia”.

>> Di seguito l’invito

> Canadian College Italy

> È lieto di invitare la S.V.

> alla Cerimonia di Commemorazione ai Caduti,

> che si terrà il giorno giovedì 11 novembre a partire dalle 10.30

> presso il Cimitero Militare Canadese “Moro River” di Ortona.

> Vi presenzieranno, membri dell’Ambasciata Canadese

> e della NATO.

> R.S.V.P. se impossibilitato a partecipare.

> requests the honour of your presence

> at the Remembrance Day Service

> on November 11th, beginning at 10:30 a.m.

> at the Moro River Canadian War Cemetery in Ortona.

> The Ceremony will be attended by members of the Canadian Embassy in Italy, and members of NATO.

> R.S.V.P. only if unable to attend.

> Via Cavour 13, 66034 Lanciano (CH)

> dal corriere canadese del November 11, 2018

> Il Remembrance Day è tradizionalmente un giorno di commemorazione osservato nei paesi dell’Impero britannico ora Commonwealth e in diversi stati europei (comprese Francia e Belgio) per ricordare la fine della prima guerra mondiale. Viene infatti osservato l’11 novembre, giorno in cui nel 1918 ebbe termine il primo conflitto mondiale.

> Il Remembrance Day è dedicato specificamente agli appartenenti alle forze armate che vennero uccisi durante la guerra e venne istituito da Giorgio V del Regno Unito, il 7 novembre 1919, su suggerimento di Edward George Honey. Le tradizioni comuni britanniche, canadesi, sudafricane, australiane e neozelandesi prevedono due minuti di silenzio “all’undicesima ora dell’undicesimo giorno dell’undicesimo mese” perché fu quello il momento in cui l’armistizio divenne effettivo sul fronte occidentale.

> I due minuti ricordano rispettivamente i caduti della prima e della seconda guerra mondiale; prima del 1945 il silenzio era di un minuto solo. Per quel che concerne l’Italia occorre ricordare che il 4 novembre fu dato l’annuncio della fine della guerra, annuncio che ha scatenato in tutta la penisola manifestazioni di entusiasmo e di gioia per giorni e giorni.

> L’11 novembre la Germania si arrese senza condizioni determinando la fine del più lungo conflitto combattuto fino a quel momento. In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato la propria vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori che rimangono immutati nel tempo, per i militari di allora e per quelli di oggi.

> “Quella guerra fu anche la nostra – disse parlando della Grande Guerra lo storico Alan John Percivale Taylor – forse, se riusciremo a comprenderla meglio, potremo sperare di divenire ciò che gli uomini di allora non riuscirono ad essere, cioè arbitri del loro destino”.

