“Ho presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, per chiedere notizie in merito al progetto Sardinia Rail Network, che collegherebbe via rete ferroviaria le città di Olbia e Nuoro, e quali iniziative intenda assumere. L’attuale rete ferroviaria della Sardegna copre complessivamente solo 430 chilometri e l’assetto, che risale addirittura al 1881, ne limita fortemente la copertura. La parte centrale e orientale della Sardegna è attualmente esclusa dalla rete ferroviaria, con le immaginabili ricadute in termini di mobilità e di sviluppo economico della regione”.

Lo dichiara in una nota Pietro Pittalis, deputato sardo di Forza Italia.

“Il progetto Sardinia Rail Network è nato proprio con la finalità di colmare questo gap infrastrutturale e prevede, oltre il già citato collegamento tra Olbia e Nuoro, la riqualificazione dell’attuale tratta Nuoro-Macomer e la realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Prato Sardo, Siniscola e Olbia e, infine, la realizzazione di una connessione su metro leggera dal centro di Nuoro a Prato Sardo-Borone. La Regione Sardegna ha inviato la scheda del progetto SaRNet al Ministero delle mobilità sostenibili e Rfi ad aprile 2021 ma il progetto sembra sparito dai radar della Rfi. Per questo ho chiesto al ministro Giovannini notizie in merito e quali iniziative intenda assumere perché si proceda con il progetto. La Sardegna, regione tra l’altro ad alta vocazione turistica, necessità di collegamenti ferroviari moderni ed efficienti e di una rete capillare”, conclude.

