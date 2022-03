(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 SARDEGNA, MANCA (M5S): SOLIDARIETÀ A PRESIDENTE COLDIRETTI PER VILE ATTO INTIMIDATORIO SUBITO

25 marzo – “Esprimiamo la massima vicinanza e solidarietà al presidente della Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, per l’atto intimidatorio subito contro la casa di suoi parenti a Fonni, nel Nuorese. Gli inquirenti stanno indagando e lasciamo a loro il compito di approfondire l’inquietante vicenda. Quel che è importante ribadire è che nulla, neppure in un periodo complicato e difficile come quello che il comparto primario sta vivendo, può giustificare l’esacerbare dei toni del confronto e della discussione, figuriamoci rendere ammissibili atti intimidatori”. Lo dichiara il deputato sardo Alberto Manca, esponente M5S in commissione Agricoltura alla Camera.

“Avevamo detto che da questa pandemia ne saremmo usciti migliori – aggiunge -. Le difficoltà sono tantissime e la tensione è comprensibile ma invito tutti a un approccio civile e democratico che ci rende differenti da chi usa la guerra come mezzo di interlocuzione e che, oggi, sta procurando queste gravi conseguenze economiche”.

“A tutti gli agricoltori rinnoviamo la nostra massima disponibilità all’ascolto nonché all’impegno per tramutare in norma gli strumenti necessari per superare questa crisi. Saremo al fianco del presidente Cualbu e di tutti coloro che hanno a cuore l’agricoltura, l’allevamento e la pesca della Sardegna e dell’intero territorio nazionale” conclude Manca.

MoVimento 5 Stelle Camera dei Deputati