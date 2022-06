(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 ​​​[intestazione piccola.png]

Sardegna Isola Megalitica: nel Salone della Meridiana giunge il Pugilatore di Mont’e Prama

L’eccezionale prestito proviene dal Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Venerdì prossimo l’inaugurazione della mostra

07 giugno. Conto alla rovescia per la mostra “Sardegna Isola Megalitica. Dai menhir ai nuraghi: storie di pietra nel cuore del Mediterraneo”, che sarà presentata alla stampa venerdì 10 giugno alle 11: nel Salone della Meridiana è giunta questo pomeriggio la celebre scultura del Pugilatore, uno dei Giganti di Mont’e Prama. Proveniente dal Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, la sorprendente opera, mai prestata sino a questa esposizione, è ambasciatrice di un messaggio di continuità tra le antichissime culture mediterranee.

L’esposizione “Sardegna Isola Megalitica” arriva al Museo, unica tappa italiana, dopo il successo riscosso presso tre prestigiosiistituti: il Museo Nazionale per la Preistoria e Protostoria di Berlino, il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo e il Museo Archeologico di Salonicco. In calendario nel Salone della Meridiana del Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 10 giugno all’11 settembre 2022, la mostra rivela al pubblico storie suggestive, testimonianze materiali, civiltà affascinanti, per molti versi ancora tutte da scoprire.

Promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna-Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, la Direzione Regionale Musei della Sardegna e, per la tappa partenopea, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, l’evento ha ottenuto il Patrocinio del MAECI e del MIC e si avvale della collaborazione della Fondazione di Sardegna e del coordinamento generale di Villaggio Globale International.

L’allestimento partenopeo si arricchisce, su iniziativa del MANN, di approfondimenti ed eventi collaterali, che aprono, come nella linea del Museo, all’incrocio dei linguaggi: previsto non solo un parallelismo con la Sezione Preistoria e Protostoria dell’Archeologico, ma anche un ambiente immersivo, “NURAGICA”, che consente di viaggiare alla scoperta delle antiche culture isolane.

La tappa napoletana di “Sardegna Isola Megalitica” è organizzata in collaborazione con Regione Campania e Comune di Napoli. Intesa Sanpaolo è partner della mostra promossa al MANN.

🔊 Listen to this