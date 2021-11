(AGENPARL) – mer 10 novembre 2021 UFFICIO STAMPA

Sant’Evasio: una visita guidata per conoscere il

patrono di Casale Monferrato

Organizzata dal Museo Civico per le ore 16,00 di domenica 14 novembre

L’iconografia del santo patrono Evasio e il suo legame con la città saranno al centro di

un’interessante visita guidata organizzata dal Museo Civico di Casale Monferrato a pochi

giorni dalla festa patronale del 12 novembre.

L’appuntamento sarà infatti per le ore 16,00 di domenica 14 novembre, quando i

partecipanti, accompagnati da Lia Carrer di Coopculture, potranno immergersi in un

interessante percorso guidato per conoscere meglio Sant’Evasio.

Si inizierà da alcune opere presenti nelle collezioni della Pinacoteca, che testimoniano la

diffusione dell’immagine del santo nel territorio casalese, in particolare il ritratto di

Sant’Evasio con la città di Casale di un pittore anonimo casalese del XVIII secolo, il dittico

Volpi nella sala Noemi Gabrielli, lo stendardo dell’Oratorio del Gesù e il settecentesco

modellino della cappella di Sant’Evasio.

🔊 Listen to this