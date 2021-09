(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Sant’Erasmo: il 13 e 16 settembre modifiche alla viabilità in via delle Motte e strada dei Forti

L’area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia informa che lunedì 13 e giovedì 16 settembre sarà istituito il divieto di transito veicolare in via delle Motte e strada dei Forti a Sant’Erasmo, nel tratto dall’imbarcadero alla Torre Massimiliana. Il divieto sarà in vigore per la durata di movimentazione di un mezzo di cantiere impegnato per l’intervento di manutenzione straordinaria del ponte della Torre Massimiliana.

Sarà sempre e comunque garantito il transito pedonale e l’accesso alle abitazioni da parte dei frontisti.

Venezia, 7 settembre 2021

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

