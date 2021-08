(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 Dal 23 agosto al via la distribuzione dei kit per la raccolta porta a porta a Santarcangelo di Romagna

La raccolta domiciliare, che partirà il 20 settembre e interesserà oltre 900 utenze della zona extraurbana, prevede il sistema integrale, ovvero che riguarda tutte le tipologie di rifiuti

Prosegue il progetto di rinnovo del sistema di raccolta dei rifiuti a Santarcangelo di Romagna per migliorare il decoro cittadino, la quantità e qualità della raccolta differenziata e per promuovere una gestione responsabile dei rifiuti da parte di tutti i cittadini.

Il nuovo sistema di raccolta domiciliare integrale

Il nuovo servizio porta a porta di tipo integrale partirà dal 20 settembre e prevede la raccolta a domicilio, in giorni e orari prestabiliti, di tutte le tipologie di rifiuti: organico (scarti di cucina), carta/cartone, plastica/lattine, vetro e indifferenziato.

Dal 28 settembre saranno rimossi gradualmente tutti i contenitori stradali.

La zona interessata dal nuovo sistema di raccolta domiciliare è quella extraurbana di Sant’Ermete, San Martino dei Mulini, San Vito (Bargellona) e Case Nuove per un totale di oltre 900 utenze, fra domestiche e non domestiche, alle quali da lunedì prossimo, 23 agosto, il personale incaricato da Hera consegnerà tutti i materiali per l’avvio del porta a porta.

Come avviene la consegna dei kit casa per casa

Gli operatori incaricati da Hera saranno dotati di un tesserino nominativo di riconoscimento e non chiederanno mai né di entrare in casa, né denaro.

Al termine della distribuzione, ai cittadini non presenti al momento della consegna verrà lasciato in buchetta un avviso con tutte le indicazioni per ritirare direttamente il kit da parte dell’intestatario Tari o suo delegato.

“La finalità del progetto, iniziato nel 2019 a Stradone, è di migliorare la raccolta differenziata per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili (come organico, plastica, vetro, carta), che restano risorse preziose per l’ambiente – precisa il sindaco di Santarcangelo Alice Parma – Attualmente nel territorio comunale di Santarcangelo la percentuale di raccolta è del 70,7% mentre l’obiettivo da raggiungere è il 79%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti”.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

