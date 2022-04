(AGENPARL) – Roma, 24 aprile – Oggi 24 aprile una mamma e suo figlio di 10 anni si sono recati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Andrea a Roma per una contusione al pollice riportata dal bambino mentre giocava a pallone ieri pomeriggio.

Dalle 17 sono in attesa per la visita. Il personale ha riferito alla mamma che l’ortopedico non è di turno e che “ci vuole molto tempo”. A tal proposito è stato chiesto all’ufficio stampa, alla direzione generale e alla direzione sanitaria la turnazione del personale.

Come se non bastasse, la sala d’attesa è fuori e in una giornata come questa al freddo e sotto la pioggia.

Inoltre, digitando sul web “Sant’Andrea” e leggendo i commenti si possono vedere molte e variegate lamentele, soprattutto per l’organizzazione del Pronto Soccorso, ma non per i medici.

È possibile che un ospedale non abbia un ortopedico di turno e che bisogna attendere così tanto per una visita? Chiedo per la mamma.