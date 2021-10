(AGENPARL) – dom 17 ottobre 2021 Santanchè (FdI): comunismo è regime totalitario con morti e povertà. Non dimentichiamolo

“C’è un regime totalitario (ancora al potere in certi Paesi) che ha lasciato dietro sé morte e povertà. È lo stesso che tra pugni chiusi e bandiere rosse veniva omaggiato in piazza ieri. Per chi non volesse rinunciare alla memoria, si chiama comunismo…”.

