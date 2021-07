(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 Santa Fiora: il “Fine settimana dantesco” apre con l’annullo filatelico

Tante iniziative dedicate alla scoperta del sommo poeta il 31 luglio e l’1 agosto nel borgo amiatino

Sabato 31 luglio, apre alle 11 con la cerimonia e l’annullo filatelico il “Fine settimana medievale” a Santa Fiora, organizzato nel contesto delle celebrazioni per il VII centenario dalla morte di Dante Alighieri.

L’evento proseguirà nella giornata di domenica 1 agosto, attraverso un susseguirsi di iniziative che valorizzano il passato medievale di Santa Fiora e il suo rapporto con il Sommo poeta. Queste iniziative sono promosse dal Comitato Celebrativo La Maremma per Dante, in collaborazione con il Comune.

Il Progetto “La Maremma per Dante” ha ricevuto il patrocinio dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, dalla Regione Toscana, dal Pontificio Collegio della Cultura, dall’Associazione Museo Casa di Dante, dalla Provincia di Grosseto, dal Dipartimento di Scienze storiche e beni culturali dell’UNISI, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Il Comitato Celebrativo, stimolato da Poste Italiane, ha condiviso l’idea di un annullo speciale per ognuna delle 7 località della Maremma citate da Dante nella Divina Commedia, a testimonianza della presenza, del ruolo letterario e di quello storico del territorio nella narrazione dantesca. In tutto sono state commissionate a Carlo Rispoli sette cartoline, una per ogni località, ed è bellissima l’immagine dedicata a Santa Fiora, che sarà l’oggetto dell’annullo filatelico, in programma il 31 luglio, in piazza Giuseppe Garibaldi, dalle ore 11 e 30 alle 14. Un’occasione da non perdere per tutti i collezionisti.

Le iniziative del “Fine settimana medievale” di Santa Fiora, proseguono sabato 31 luglio, alle 18, in piazza Garibaldi, dove si terrà la conferenza dal titolo “Gli Aldobrandeschi di Santa Fiora”, a cura di Michele Nucciotti, professore associato di Archeologia cristiana e medievale dell’Università di Firenze. E a seguire, alle 19, la presentazione del libro “La geografia di Dante. Toscana e Italia, città e luoghi nella Divina Commedia”, di Leonardo Rombai e Margherita Azzari. Introduce Renata Adriana Bruschi, dialoga con Leonardo Rombai, Anna Guarducci. (Sia per la conferenza che per la presentazione del libro i posti sono limitati secondo normativa anti-Covid 19).

Nella foto: la cartolina di Santa Fiora per l’annullo filatelico

e la locandina del Fine Settimana Dantesco.

_______________________________________

Comune di Santa Fiora

🔊 Listen to this