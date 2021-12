(AGENPARL) – ven 03 dicembre 2021 Bureau de presse

Aosta, venerdì 3 dicembre 2021

Santa Barbara: i festeggiamenti per la patrona dei Vigili del Fuoco alla caserma Erik Mortara di Aosta

La Presidenza della Regione informa che è in programma domani, sabato 4 dicembre, la giornata di celebrazione dell’attività dei Vigili del Fuoco.

Alla caserma Erik Mortara di Aosta, i vigili del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco inizieranno la commemorazione alle 10.30 nel piazzale della Caserma con il posizionamento del picchetto formato da due unità dei Vigili del Fuoco ai lati del monumento ai caduti in servizio e la deposizione della corona e benedizione. Il Presidente della Regione Erik Lavevaz e il Comandante del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco Salvatore Cordiale omaggeranno i caduti.

Alle 10.45, palestra della Caserma, è in programma la Santa Messa. A seguire, sono previsti gli interventi del Comandante Coriale, che relazionerà sull’attività svolta, e del Presidente della Regione Lavevaz.

La cerimonia si chiuderà con la consegna degli attestati al personale in quiescenza: Capo Reparto Romano Clemente Champvillair; Capo Reparto Alessandro Lévêque, Capo Squadra Orlando Gradizzi; Capo Reparto Battistino Voyat; Capo Reparto Mauro Voyat e Capo Reparto Valter Yeuillaz.

“Celebrare la festa di Santa Barbara – dichiara il Presidente Lavevaz – significa sottolineare la dedizione di tutti coloro che operano all’interno del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco. Un impegno continuo che è stato costante e sicuro, anche in questa lunga emergenza: professionisti e volontari, operativi e amministrativi continuano la loro insostituibile opera come un unico Corpo, capace di rispondere alle necessità di sicurezza delle valdostane e dei valdostani. Molto è il lavoro da fare per continuare a mantenere alte le capacità di intervento dei soccorritori, per sostenerne e svilupparne le capacità e le specificità: a tutti noi, ciascuno secondo il proprio ruolo, è chiesto uno sforzo ulteriore e collettivo al servizio della nostra regione e del suo futuro”.

“Nella giornata della Santa Barbara, fedeli alle nostre tradizioni, desideriamo celebrare i valori che sostengono il nostro agire quotidiano e esporre i propositi di un impegno sempre più ampio, serio e responsabile, teso a fornire risposte adeguate alle esigenze che arrivano dalla società, in relazione al suo sviluppo civile e industriale – dice il Comandante Coriale -. La solidarietà, la generosità, lo spirito di sacrificio e la professionalità sono alcuni dei valori che sostengono il nostro lavoro di Vigili del Fuoco e che, nella giornata in cui ricorre la festività della nostra santa patrona, vogliamo testimoniare ai nostri concittadini quali destinatari della nostra azione di prevenzione e soccorso anche e soprattutto in questo difficile momento dovuto all’emergenza epidemiologica ancora in corso.”

