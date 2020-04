SANOFI: MARCELLO CATTANI NUOVO COUNTRY LEAD E DIRETTORE GENERALE SANOFI ITALIA

(AGENPARL) – mer 22 aprile 2020 ITALIA

Marcello Cattani Nuovo Country Lead eDirettore Generale Sanofi Italia

Cattani mantiene il proprio ruolo di General Manager della BU Specialty Care

Milano, 22 aprile 2020 – Marcello Cattani è il nuovo Country Lead e Direttore Generale di Sanofi in Italia. Succede a Hubert de Ruty che guiderà la Business Unit General Medicines della filiale Francia di Sanofi.

Nel suo ruolo di Country Lead e Direttore Generale, Marcello Cattani presiederà il comitato direttivo di Sanofi in Italia con l’obiettivo di accelerare il percorso di trasformazione culturale e strategica tracciata negli ultimi mesi dal nuovo CEO del Gruppo Paul Hudson.

Stimolando un lavoro sinergico tra le quattro business unit con cui Sanofi opera nel nostro Paese (General Medicines, Specialty Care, Vaccines e Consumer Healthcare) Marcello Cattani guiderà il processo di innovazione e crescita di Sanofi sul mercato italiano e di relazione con i principali stakeholder.

Contestualmente, Marcello Cattani mantiene il proprio ruolo di General Manager della BU Specialty Care, la divisione specializzata in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia, immunologia e malattie rare del sangue, che guida dal 1° settembre scorso.

“Sono emozionato ed orgoglioso per questa nuova sfida, in una fase globale e nazionale così delicata, consapevole del ruolo che una realtà come Sanofi riveste nei confronti dei pazienti e della comunità tutta,” commenta Marcello Cattani, Country Lead e Direttore Generale Sanofi Italia. “Continueremo a dare il massimo e a fare la differenza, puntando su ciò che ci ha sempre contraddistinto: credibilità, autorevolezza, resilienza, passione, gioco di squadra. Mai come ora credo valga dire: solo uniti si vince”.

Quarantotto anni, nato a Milano e residente a Parma, Marcello vanta una carriera ventennale nelle aree marketing e commerciale del settore chimico-farmaceutico, in ruoli di crescente responsabilità a livello nazionale ed internazionale.

In Sanofi dal 2015, Marcello è professionalmente cresciuto in Procter & Gamble e Bristol-Myers Squibb dove ha ricoperto diversi ruoli in ambito medical, commercial, strategico e di marketing in diversi ambiti specialistici, dall’immunologia al cardiovascolare e metabolico, all’oncologia e all’ematologia. Precedentemente ha lavorato in Procter & Gamble Pharma, con responsabilità crescenti nel business primary care e specialistico.Sanofi Italia

Sanofi è una delle principali aziende farmaceutiche in Italia, con 2400 tra dipendenti e collaboratori e quattro gli stabilimenti produttivi ad Anagni (FR), Origgio (VA), Scoppito (AQ) e Brindisi.Attraverso la ricerca, la produzione e la distribuzione di farmaci, trasforma l’innovazione scientifica in soluzioni per la salute delle persone, contribuendo alla crescita del Paese. Grazie alla presenza nei vaccini, nell’automedicazione e in altre aree terapeutiche, accompagna milioni di italiani nel proprio percorso di salute e benessere.

Sanofi aiuta le persone nelle loro sfide di salute. Siamo una società farmaceutica globale focalizzata sulla salute delle persone. Preveniamo le malattie con i vaccini, forniamo trattamenti innovativi per combattere il dolore e alleviare la sofferenza. Siamo accanto alle malattie rare così come ai milioni di persone con condizioni croniche.

Con oltre 100.000 persone in 100 Paesi, Sanofi trasforma l’innovazione scientifica in soluzioni di salute in tutto il mondo.

