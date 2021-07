(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 ITALIA

Sanofi Pasteur sceglie Francesca Trippi alla guida della direzione medica

Milano, 29 luglio 2021 – Sanofi annuncia oggi che dal 1° agosto sarà Francesca Trippi il nuovo Medical Head di Sanofi Pasteur, la divisione Vaccini di Sanofi.

Aretina di nascita, Francesca ha una laurea in Scienze Biologiche e un dottorato di ricerca in Genetica Molecolare Umana all’Università di Pisa.

Dopo alcuni anni di esperienza come ricercatrice nel campo delle malattie neurodegenerative nel centro di Ricerca Universitario di Pisa, è entrata nel mondo farmaceutico in Dompé per poi passare a Sanofi Pasteur MSD nel 2007 come Vaccine Specialist. Da allora si è sempre occupata di vaccini con ruoli di crescente responsabilità e complessità, alternando incarichi a livello territoriale o centrale, dapprima sul fronte commerciale e poi in ambito prettamente medico, consolidando quindi un’articolata esperienza nell’area dell’immunizzazione e della prevenzione.

In questi anni, Francesca si è occupata di vaccini per neonati, adulti e viaggiatori, coordinando diversi progetti che hanno visto la collaborazione del mondo dell’igiene e della clinica, a livello nazionale e internazionale, e che hanno contribuito a consolidare una cultura della vaccinazione basata sull’evidenza clinica e il valore della vaccinazione come primaria fonte di prevenzione individuale e collettiva. Fondamentale il suo contributo nel consolidamento dell’utilizzo del vaccino antinfluenzale quadrivalente classico e del vaccino antinfluenzale quadrivalente ad alto dosaggio per gli anziani. “Sono certo che Francesca avrà la capacità di guidare il team medico di Sanofi Pasteur Italia verso le sfide di salute pubblica con competenza, sensibilità ed entusiasmo. Mai come oggi serve una visione aperta a nuove forme di sinergia e multidisciplinarietà”, commenta Mario Merlo, General Manager di Sanofi Pasteur.

47 anni, sposata e con due figli, coltiva da sempre una grande passione per i viaggi e il Bel Paese, guida oggi un appassionato team di 9 persone.

Sanofi

Sanofi aiuta le persone nelle loro sfide di salute. È una società farmaceutica globale focalizzata sulla salute delle persone. Previene le malattie con i vaccini, fornisce trattamenti innovativi per combattere il dolore e alleviare la sofferenza. È accanto ai malati rari così come ai milioni di persone con condizioni croniche. Con oltre 100.000 persone in 100 Paesi, Sanofi trasforma l’innovazione scientifica in soluzioni di salute in tutto il mondo.

In Italia, Sanofi è una delle principali aziende farmaceutiche, con oltre 2000 dipendenti e quattro stabilimenti produttivi ad Anagni (FR), Origgio (VA), Scoppito (AQ) e Brindisi. Attraverso la ricerca, la produzione e la distribuzione di farmaci, trasforma l’innovazione scientifica in soluzioni per la salute delle persone, contribuendo alla crescita del Paese e accompagnando milioni di italiani nel proprio percorso di salute e benessere.

Sanofi, Empowering Life

🔊 Listen to this