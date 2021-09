(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 SANITA’, STRAGLIATI (LEGA ER): SERVONO TEMPI CERTI SULLA RIAPERTURA H24 DEL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI CASTELSANGIOVANNI DI PIACENZA

BOLOGNA, 1 SET – “Regione e Ausl indichino una data certa entro cui il Pronto Soccorso dell’ospedale di Castelsangiovanni possa, come promesso, tornare ad essere operativo 24 ore al giorno”. Lo chiede la consigliera regionale della Lega, Valentina Stragliati, dopo che a una sua interpellanza del mese di luglio l’assessore regionale Raffaele Donini aveva indicato “entro la fine dell’estate” come il periodo in cui la struttura della Val Tidone avrebbe riaperto il Pronto Soccorso h24. “Ancora oggi – accusa Stragliati – non si hanno tempistiche certe nè se le promesse fatte verranno rispettate. Ma le risposte alle interrogazioni regionali sono una cosa seria. Gli abitanti della Valtidone ormai da un anno e mezzo sono alle prese con pesanti disagi per la chiusura notturna del Pronto Soccorso e di conseguenza con tempistiche dilatate di intervento sanitario, dal momento che i pazienti devono essere trasportati presso l’ospedale di Piacenza. I dati della Regione relativi alle tempistiche di intervento dei mezzi di soccorso intervenuti in Val Tidone tra il novembre 2020 e il giugno di quest’anno sono allarmanti: “In media – ricorda Stragliati – per arrivare in ospedale a Piacenza, nonostante la dedizione e l’impegno degli operatori del pronto intervento, le ambulanze hanno impiegato 43 minuti da Nibbiano, 34 dall’Alta Val Tidone e 25 da Castelsangiovanni. L’Ausl – continua Stragliati – non ha dato ancora indicazioni certe sui tempi, ma i cittadini hanno il diritto di vedere mantenute le promesse fatte dalla Giunta regionale anche per quanto riguarda i lavori previsti per la nuova struttura, in area ospedaliera, per il Pronto Soccorso. Non basta annunciare i necessari finanziamenti, ma vanno anche sbloccati i cantieri” ha concluso Stragliati.

