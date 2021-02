SANITA’, SIMEONE (FI): “BENE REGIONE SU PRESA IN CARICORAGAZZO AFFETTO DA PATOLOGIA RARA A CUI LA ASL DI LATINA AVEVA VOLTATO LESPALLE. ORA MANTERE IMPEGNI ASSUNTI”

(AGENPARL) – mar 23 febbraio 2021 SANITA’, SIMEONE (FI): “BENE REGIONE SU PRESA IN CARICO RAGAZZO AFFETTO DA

PATOLOGIA RARA A CUI LA ASL DI LATINA AVEVA VOLTATO LE SPALLE. ORA MANTERE

IMPEGNI ASSUNTI”

“E’ stata discussa oggi l’interrogazione al question time che ho presentato

per conoscere quali azioni concrete e urgenti si intendano mettere in atto,

in raccordo con la Asl di Latina, per dare ad un ragazzo di 21 anni le

cure, e la piena fruibilità e continuità delle terapie, di cui necessita

per ridurre i disagi che una malattia rara come la “malattia di Mitchell”

comporta a livello fisico e psicologico. Il quesito nasce dalla dicotomia

rilevata, a seguito di alcune note inoltrate alla Asl di Latina, tra le

risposte fornite dall’allora direttore generale e quelle della direzione

regionale salute ed integrazione socio sanitaria. La prima ha liquidato la

questione in una ventina di righe come si fa quando si rigetta un pacco

postale, voltando completamente le spalle ad un giovane, e alla sua

famiglia, che stanno affrontando da anni una situazione complessa legata ad

una malattia rara, degenerativa ed altamente invalidante. La seconda aveva

recepito la gravità della situazione illustrata mettendosi a disposizione

per comprendere quali azioni mettere in atto per la presa in carico

completa del ragazzo. La “Malattia di Mitchell” è una malattia rara,

altamente invalidante, per la quale non esiste alcuna cura tanto che ad

oggi non si può fare altro che intervenire sui sintomi che man mano si

presentano, alcuni molto gravi e altamente compromettenti rispetto ad uno

stato di salute già profondamente minato. I sintomi dei pazienti spesso

peggiorano nel tempo e molti di loro sviluppano ulcerazioni e cancrene

causate da un’eccessiva esposizione a basse temperature per alleviare il

dolore. Le parole dell’assessore regionale alla sanità, D’Amato, confermano

la disponibilità della Regione a farsi parte responsabile di questo

percorso. Ho chiesto comunque all’assessore che siano messi in atto tutte

le azioni consequenziali per dare alla famiglia e a questo ragazzo il

sostegno e le cure di cui necessita indispensabili per dargli una qualità

della vita, che la malattia sta mettendo a dura prova, migliore. Trovo

comunque inaccettabile che la Asl di Latina abbia, con sommarietà e

indifferenza, affrontato una vicenda di cui ha il dovere di prendersi

carico. Non possiamo, come istituzioni, abbandonare a se stessi, senza

risposte, tutte le persone che come questo giovane stanno affrontando un

calvario per vedersi riconosciuti i propri diritti alla cura. Non ci

fermeremo certo qui, continueremo a stare al fianco del ragazzo e della sua

famiglia accertandoci che l’impegno assunto dalla Regione Lazio, dalla

direzione salute e socio sanitaria e dall’assessore D’Amato, venga

mantenuto”.

Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Forza Italia e

presidente della commissione regionale sanità, Giuseppe Simeone

Roma 23/02/21

