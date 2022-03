(AGENPARL) – ven 04 marzo 2022 Sanità, Serafini (FI): “Ospedale Niguarda tra i migliori 50 al mondo è motivo di orgoglio nazionale”

“E’ motivo di orgoglio non solamente per Milano e per la regione Lombardia ma anche per il nostro Paese che l’ospedale Niguarda si confermi essere tra i migliori ospedali al mondo. secondo il ranking dato dalla “World’s Best Hospitals 2022” promosso dalla rivista Newsweek. Un sincero apprezzamento al Direttore Generale, Marco Bosio, ai medici, agli operatori sanitari, e a tutti coloro che con il loro quotidiano impegno professionale e dedizione alle persone ricoverate o assistite permettono al Niguarda di essere un’eccellenza a livello mondiale.

Lo dichiara Giancarlo Serafini, senatore di Forza Italia.

