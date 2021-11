(AGENPARL) – lun 08 novembre 2021 Sanità: S.Savino (FI), bene indennità, ma si trovi finanziamento per autonomie speciali

“Solo in FVG oltre due milioni di euro in più, proporrò ristoro già in legge Bilancio”

“Ben venga l’indennità accessoria per i medici, gli infermieri e gli altri operatori sanitari che lavorano nei Pronto soccorso annunciata oggi dal ministro Speranza, ma non possiamo non rilevare che, come spesso accade, quasi tutte le autonomie speciali, a differenza delle regioni a statuto ordinario, si troveranno a dover affrontare direttamente un aggravio di spesa e reperire risorse per la copertura: solo per la mia regione, il Friuli Venezia Giulia, si parla di oltre due milioni di euro”.

Lo scrive in una nota Sandra Savino, coordinatrice di Forza Italia FVG e componente della commissione paritetica Stato-Regione.

“Sacrosanto intervenire per premiare chi opera in prima linea e incentivare i giovani professionisti che intendono affrontare questa specializzazione, ma è giunto il momento di mettere nero su bianco una regola d’ingaggio: le decisioni che incidono sulla spesa sanitaria prese a livello centrale e non dalle singole regioni devono trovare copertura nel fondo sanitario nazionale esteso alle autonomie speciali, oppure in una diversa quota delle compartecipazioni ai tributi erariali. È quel che chiederò in Parlamento e in commissione paritetica, certa di ricevere supporto anche dalla Conferenza Stato-Regioni, proponendo che già nella legge di Bilancio sia prevista una copertura per questo incremento di spesa”, conclude Savino.

