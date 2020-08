SANITà PRIVATA LAZIO, CGIL CISL UIL A AIOP ARIS: “CONTINUE SCORRETTEZZE. DOPO

(AGENPARL) – ven 07 agosto 2020 Lazio

Sanità Privata, clima sempre più teso: produttività non pagata ai

lavoratori

Cgil Cisl Uil: “Continue scorrettezze. Dopo lo scippo del contratto

anche le retribuzioni tagliate. Aris e Aiop scherzano con il fuoco”

Roma, 7 agosto 2020 – “Dopo la mancata firma definitiva del rinnovo,

un’altra gravissima scorrettezza si abbatte sugli operatori della

sanità privata: in queste ore stiamo ricevendo tantissime segnalazioni

dalle strutture accreditate sulla mancata erogazione del premio di

incentivazione previsto dal Ccnl in vigore. Aris e Aiop stanno scherzando

con il fuoco. Alzeremo la protesta”, Giancarlo Cenciarelli, Roberto

Chierchia e Sandro Bernardini – segretari generali di Fp Cgil Roma e

Lazio – Cisl Fp Lazio – Uil Fpl Roma e Lazio – hanno scritto questa

mattina alle associazioni datoriali per chiedere conto dell’“ennesimo

colpo basso ai danni dei lavoratori”.

“Chiusure dei servizi conteggiate a carico dei lavoratori, quarantena e

isolamento calcolati come malattia ordinaria, decurtazioni del premio.

Ancora una volta troppe aziende sanitarie associate ad Aiop e Aris stanno

perdendo un’occasione per mostrare al proprio personale un minimo di

riconoscimento per il lavoro svolto e continuano a trattare i lavoratori

come ingranaggi di una macchina del profitto”, hanno denunciato i

segretari generali di categoria. “La mancata ratifica della preintesa

contrattuale ha già innalzato il livello di rabbia e malcontento, la

decurtazione o in diversi casi il mancato pagamento del premio di

incentivazione è l’ennesimo atto provocatorio e vessatorio nei confronti

di persone che tutti i giorni svolgono un servizio pubblico di qualità,

senza mai veder riconosciuto il valore del proprio lavoro”.

“E’ inaccettabile non tenere conto, nell’erogazione del premio,

dell’eccezionalità del momento che stiamo vivendo”, hanno rimarcato

Cenciarelli, Chierchia e Bernardini. “È profondamente ingiusto

considerare le assenze non prevedibili come elemento a carico di

lavoratori che già hanno pagato abbondantemente questa fase, chi con

carichi di lavoro maggiori, chi con ferie forzate o assenze non retribuite

per la chiusura dei servizi, chi con l’attivazione degli ammortizzatori

sociali”.

“I 25mila lavoratori della sanità accreditata del Lazio avrebbero già

dovuto avere l’aumento contrattuale e l’una tantum nella busta paga di

luglio, così come avrebbero dovuto beneficiare del bonus Covid. E invece

stanno ricevendo l’ennesimo colpo basso da chi dovrebbe valorizzare il

loro lavoro e invece continua a far cassa sulla loro pelle”, hanno

concluso i sindacalisti. “Pretendiamo l’immediato ripristino dei

pagamenti e della correttezza retributiva. E con ancora più forza

chiediamo alla Regione Lazio di intervenire: chi non è in regola con i

rinnovi di contratto, con il pagamento dei salari e con il rispetto dei

diritti deve essere messo fuori dal sistema sanitario regionale. Per

questo la sanità privata sarà nuovamente in piazza a Roma il 24 agosto

davanti alla Prefettura”.

