SANITA', PELLONI (LEGA): PREOCCUPAZIONE PER LA SPERIMENTAZIONE AMBULATORIALE DELLA LEGGE SULL'ABORTO
mar 02 novembre 2021

BOLOGNA, 2 NOV – “Esprimiamo preoccupazione per le linee di programmazione e finanziamento delle aziende sanitarie regionale per l’anno 2021 che la raccolgono la raccomandazione del ministero ad attuare, in via sperimentale, l’applicazione della legge 194 puntando al 100 per cento delle richieste consentendo l’interruzione di ravidanza fino al secondo mese in ambito ambulatoriale”. Lo ha detto il consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni, intervenuto in commissione regionale sanità dove la Regione ha presentato le linee di indirizzo e di investimenti per la sanità regionale. “Ci preoccupa il termine sperimentazione – ha aggiunto Pelloni – perché vìola l’articolo 8 della legge 194 e rappresenta un modo per aggirare la legge stessa senza esplicitare il fatto che si sta facendo qualcosa fuori dalla norma. La 194 infatti non prevede che l’interruzione di gravidanza possa avvenire a livello ambulatoriale o nei consultori familiari. Ambulatori e consultori sono stati pensati per svolgere altre funzioni, di assistenza e vicinanza rispetto alla delicatezza della gravidanza e le conseguenze psicologiche per la donna, ma non garantiscono il monitoraggio successivo che invece è fondamentale assicurare in strutture adeguate quando vengono somministrati determinati farmaci” ha concluso Pelloni

