(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 SANITA’, PELLONI (LEGA): DOPO IL TAGLIO DI 800 POSTI LETTO IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE PREVEDE DI RIPRISTINARNE SOLO 197

BOLOGNA, 2 NOV – “Degli 800 posti letto tagliati dall’ex assessore regionale Venturi, durante il primo mandato di Bonaccini, in applicazione del Decreto Lorenzin, la Regione prevede ora di recuperarne solo 197: un dato che preoccupa, dal momento che lo stress test provocato dalla pandemia Covid ha dimostrato la necessità della rete sanitaria sul territorio, anche lontano dai principali hub”. Lo ha detto il consigliere regionale della Lega Simone Pelloni che è intervenuto nella seduta odierna della commissione regionale sanità dove sono state presentate le linee di indirizzo e di investimenti per la sanità regionale. “Il Covid ha dimostrato che più che una razionalizzazione c’è stato un vero taglio dei posti letto, ma la risposta non è all’altezza: 197 posti letto in più rispetto al 2019 per quanto riguarda la medicina intensiva, mentre sono indicati 312 posti in più di terapia semintensiva che però annullano i 312 posti di medicina generale che sono stati tolti. Alla fine sono 197 i veri posti letto in più, soprattutto nei gradi centri, ma è il territorio che ha dimostrato di avere necessità di assistenza. La nostra Regione – ha concluso Pelloni – ha bloccato per prima le attività specialistiche e chirurgiche e ancora oggi molti cittadini si trovano le liste d’attesa chiuse questo a dimostrazione che 197 posti in più non bastano”.

