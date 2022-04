(AGENPARL) – mar 26 aprile 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Sanità, Pd: più informazione per prevenire melanoma cutaneo

Presentata Pdl: fondo nazionale e istituzione Giornata 13 maggio

“Migliorare la consapevolezza dei rischi connessi al melanoma cutaneo attraverso una campagna di sensibilizzazione a favore della prevenzione, per una diagnosi precoce, soprattutto tra i più giovani, anche grazie all’istituzione della Giornata nazionale da fissare il 13 maggio e a un Fondo nazionale per la prevenzione. Questo l’obiettivo della proposta di legge presentata dal Pd, prima firmataria la deputata, Angela Ianaro, illustrata oggi a Montecitorio, insieme ai deputati dem, Graziano Delrio e Paolo Siani.

“Si tratta di un fenomeno in continua crescita – ha detto Angela Ianaro – con i dati più recenti che indicano un aumento del 20% della diagnosi di melanoma nel 2020 rispetto al 2019. E’ quindi opportuno sensibilizzare di più e meglio l’opinione pubblica. Puntiamo a coinvolgere il legislatore a favore dell’attività di prevenzione, ottimizzando il trattamento di questa patologia che sta aumentando drammaticamente la sua incidenza in particolare nella fascia tra i 15 e i 39 anni”.

“Abbiamo bisogno – ha aggiunto Graziano Delrio – di rinnovare l’idea che l’attività legislativa debba essere finalizzata a salvaguardare la salute dei cittadini a partire da una sanità che abbandoni il modello ‘ospedalocentrico’ per essere territoriale nelle cure e nella prevenzione. Il miglior fattore di protezione è appunto l’attività di prevenzione e igiene. Nel caso del melanoma, al di là delle terapie, esistono una serie di norme e comportamenti molto efficaci”.

“Investire nella prevenzione – ha segnalato Paolo Siani – conviene anche in termini economici, perché si tratta di soldi che non devono essere considerati spese, ma investimenti che evitano i successivi costi delle terapie e salvano vite umane”.

All’evento hanno partecipato in collegamento da remoto anche esperti, professori e associazioni dei malati.

Roma, 26 aprile 2022

