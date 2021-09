(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 IL REFERENTE DEL NURSING UP PER LA STAMPA

ROMA, 9 SETTEMBRE 2021

COMUNICATO STAMPA

Sanità, Nursing Up, De Palma: «Sembra vicina

la decisione sulla terza dose di vaccino per

operatori sanitari, anziani e soggetti fragili, da

effettuare già nei primi mesi del 2022».

Così il Presidente del Sindacato Nazionale

Infermieri: «Finalmente cominciano ad arrivare

le tanto attese risposte alle nostre richieste.

Quelle fatte pubblicamente dal Nursing Up negli

ultimi giorni, al Ministro della Salute, per uscire

dal buio tunnel delle incertezze, anche alla luce

dei numerosi nuovi contagi degli infermieri già

vaccinati di cui tenere conto»

ROMA 9 SETT 2021 – «Apprendiamo in queste

ore che è in corso un serrato tavolo di confronto,

tra i vertici del Ministero della Salute, per

approvare il percorso relativo all’approvazione

della terza dose del vaccino, a partire da gennaio

2022, riservando la priorità ad anziani e

professionisti della sanità, da sempre i più esposti

al rischio contagi.

Non ci possiamo che augurare, sempre che l’Aifa

dia il suo consenso, che si arrivi prima possibile

ad una decisione in merito. Per il bene dei malati,

per il bene degli operatori sanitari, costantemente

in prima linea.

La sicurezza dei nostri professionisti della sanità,

sul luogo di lavoro, ovvero nelle corsie e nelle

stanze degli ospedali, dovrebbe rappresentare, da

sempre per i datori di lavoro, ovvero Governo e

Regioni, e senza mezzi termini, uno degli

obiettivi principali nell’ambito dell’indispensabile

ricostruzione del nostro fragile sistema sanitario.

Nei delicati giorni della ripresa delle trattative per

il rinnovo del CCNL del comparto sanità 2019-

2021, la speranza concreta, di noi infermieri

italiani, è quella che, le parti in causa, abbiano

finalmente intrapreso “la corretta via” della

meritata valorizzazione economica e contrattuale,

sulla strada di quell’area delle elevate

professionalità che può e deve rappresentare la

svolta alla quale auspichiamo da tempo.

Ma non possiamo dimenticare, non possiamo

cancellare i difficili mesi della pandemia: gli 87

decessi di infermieri, le migliaia di contagiati. Ci

siamo vaccinati, lo abbiamo fatto in massa, e

nessuna legge ci ha costretto a farlo. Non serviva,

non l’abbiamo chiesta. Eravamo e siamo forti

della coscienza di agire per la tutela del malato,

del soggetto fragile, che rimane per noi il fulcro

del nostro impegno quotidiano.

Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del

Nursing Up

«Noi siamo stati quelli che, alla luce dei nuovi

preoccupanti contagi legati alle varianti del

Covid, hanno chiesto pubblicamente al Ministro

della Salute di dar conto alle migliaia di operatori

sanitari già vaccinati a inizio anno, che chiedono

da tempo di sapere in relazione alla terza dose ed

ai tempi della sua eventuale somministrazione.

E’ palese che i vaccini rappresentano una delle

poche armi nelle nostre mani. Ma non può e non

deve essere l’unica.

E’ fondamentale, per tanto, che si riparta da

azioni mirate, come gli screening continuativi sui

luoghi di lavoro, come il controllo costante dei

livelli anticorpali, e non agire con il

pressappochismo di quelle aziende che aspettano,

nell’inerzia, l’esplosione dei focolai, per poi

creare le fila di medici e infermieri nei drive in,

da sottoporre a tampone.

Esistono addirittura amministrazioni sanitarie,

poche fortunatamente, che non si degnano

nemmeno di rispondere alle richieste ufficiali del

sindacato in merito ai dati degli operatori

contagiati, liquidando in fretta e furia le

emergenze che si presentano tempo per tempo

come già risolte e rifiutandosi di interloquire sui

reali contenuti di quanto è accaduto.

Ebbene, contro questi comportamenti siamo,

determinati ad andare avanti, se necessario anche

ricorrendo davanti alle competenti magistrature,

convinti come siamo che la corretta informazione

ai cittadini, alla stampa ed alle organizzazioni

che difendono i lavoratori, debba essere sempre

corroborata e mai impedita, in quanto

presupposto fondamentale di partecipazione,

democrazia e trasparenza.

Il Referente del Nursing Up per la stampa

Alfredo Iannaccone

🔊 Listen to this