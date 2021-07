(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 SANITA’, MARCHETTI (LEGA): “POTENZIAMENTO RETI OSPEDALIERE, ACCOLTA PROPOSTA LEGA DI INSERIRE MONTECATONE TRA LE STRUTTURE DESTINATARIE DEI FONDI”

BOLOGNA, 21 LUG – Via libera da parte dell’Assemblea legislativa a nuovi investimenti per il potenziamento dell’ospedale di Montecatone. Esulta, il consigliere della Lega Er Daniele Marchetti che da tre anni si batte per portare in Regione le istanze dell’hub imolese e per mantenere immutata la qualità dei servizi.

“Il mio emendamento al Documento di Economia e Finanza Regionale volto a inserire le strutture, come l’ospedale di riabilitazione di Montecatone, tra quelle destinatarie delle azioni e degli investimenti per il potenziamento delle reti ospedaliere, è stato accolto. Come auspicato alcuni giorni fa, oggi è stato fatto un passo ulteriore verso un rinnovamento di quella struttura, che necessita di investimenti e di un cambio radicale della sua governance” ha spiegato il consigliere leghista.

“È proprio l’assetto istituzionale della di Montecatone ad averci portato a presentare un emendamento al Defr, in quanto era opportuno inserire tra i destinatari delle azioni regionali, anche le società partecipate pubbliche. Montecatone rappresenta infatti un unicum nel panorama sanitario regionale, essendo una Spa totalmente pubblica” ha aggiunto.

“Ora mi auguro che nei prossimi mesi si acceleri anche per quanto riguarda il cambio di governance, sbandierato da ormai quattro anni, quanto mai necessario per garantire una stabilità gestionale alla struttura” ha concluso Marchetti.

