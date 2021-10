(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 SANITA’, MARCHETTI (LEGA): “DIRETTORE ASSISTENZIALE, STOP IMPROVVISO AL PROGETTO DI LEGGE: PD ORA TENTENNA PER PAURA DI PERDERE CONSENSI?”

BOLOGNA, 28 OTT – “Il percorso che doveva portare alla creazione di una nuova e ulteriore figura dirigenziale all’interno delle Asl dell’Emilia-Romagna, voluto dal Pd ha subito un brusco rallentamento, tanto che dopo l’udienza conoscitiva di lunedì scorso, è slittata la discussione generale sul Progetto di legge presentato dalla Giunta Bonaccini. Una retromarcia improvvisa che lascia intendere inequivocabilmente che qualcosa sia andato storto nelle trattative fra il Partito democratico e i suoi interlocutori”. Così il consigliere regionale della Lega e vicepresidente in commissione Sanità, Daniele Marchetti, che spiega: “Sulla proposta di introduzione della nuova figura del direttore assistenziale, come Lega siamo sempre stati critici, in quanto riteniamo che le priorità e le necessità della nostra Sanità, al momento, siano ben altre. Evidentemente le critiche avanzate da diversi soggetti sindacali e associativi, stanno facendo tentennare la Giunta Regionale che, almeno in quest’occasione ha dovuto mettere da parte la sua solita arroganza: forse per paura di perdere consensi?”

“Guardando al futuro mi auguro che questo tempo ulteriore che avremo a disposizione per discutere su questo Progetto di legge possa portare tutti verso una discussione più ampia, in grado di dare risposte concrete ai cittadini che in questo momento necessitano di fare accertamenti medici, visite, terapie e non hanno di certo bisogno di mettere mano al portafogli per pagare lo stipendio a un nuovo dirigente assistenziale” conclude Marchetti.

