(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 SANITA’, MARCHETTI (LEGA): “CONTENERE I COSTI DI SISTEMA? CREIAMO ANCHE IN ER UN’AZIENDA “ZERO”

BOLOGNA, 23 MAR – “Anche l’Emilia-Romagna si doti di un’Azienda Zero, sul modello Veneto. E’ infatti inutile parlare di efficientamenti spot, se davvero vogliamo fare fronte alle difficoltà economiche che sta vivendo il nostro Servizio Sanitario dal punto di vista economico, è necessario che anche la nostra Regione pensi a una riorganizzazione complessiva e strutturata che definisca azioni durature nel tempo, al fine di ottenere risparmi sulla parte amministrativa senza togliere risorse alle Aziende Sanitarie territoriali, che hanno il compito di garantire i servizi”.

E’ la proposta avanzata dal consigliere regionale della Lega e vicepresidente commissione Sanità, Daniele Marchetti, attraverso una Risoluzione nella quale impegna la Giunta “a valutare la possibilità di istituire un organismo amministrativo con funzioni di coordinamento gestione e controllo, sulla traccia positiva di altre esperienze regionali in cui tale realtà Aziendale è sorta, al fine di apportare economie di spesa da poter reinvestire nel potenziamento dei servizi esistenti”.

In altre parole la funzione delle cosiddette Aziende Zero si traduce concretamente nell’ordinare al meglio le Asl e fornire all’Assessorato alla Sanità una struttura in grado di gestire la complessità ed efficientare il Sistema Sanitario Regionale messo a dura prova dalla pandemia.

“Un’esperienza già intrapresa da altre Regioni, che ha prodotto un effettivo e documentato risparmio di svariati milioni di euro che, in questa delicata fase, rappresenterebbero vero e proprio ossigeno per le casse dell’Ente emiliano-romagnolo” conclude Marchetti.

