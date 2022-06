(AGENPARL) – sab 04 giugno 2022 Sanità: Mandelli (FI), va inaugurata nuova fase investimenti

“Per il nostro sistema sanitario è tempo di inaugurare una nuova stagione che concepisca la salute non come una spesa ma come un investimento, che sappia cogliere a pieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dalla telemedicina, che raccolga la sfida della prossimità”. Lo ha detto il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli intervenendo a una tavola rotonda organizzata dal Gruppo Consiliare Forza italia – Berlusconi Autonomia per il Veneto all’Abbazia di San Zeno a Verona. “Gli ospedali vanno certamente rafforzati – ha proseguito Mandelli – ma, al tempo stesso, serve potenziare l’esperienza della prossimità affinché i professionisti siano messi in condizione di lavorare in team per dare risposte ai cittadini. Forza Italia sta lavorando per costruire la sanità del futuro, continuando a proporre idee e a progettare soluzioni, nella consapevolezza che investire in sanità vuol dire investire sulla salute dei cittadini”, ha concluso.

🔊 Listen to this