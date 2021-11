(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 Buonasera,

SANITA’. IN CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO EVENTO “SCLEROSI MULTIPLA: L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA”

ROMA, 29 NOV – Si è tenuta in data odierna presso il consiglio regionale del Lazio il convegno “Sclerosi multipla: l’altra faccia della Luna”, a cura della “Semper Mobilis Onlus” dedicata alle persone con sclerosi multipla. L’obiettivo dell’incontro è focalizzarsi sulle risorse psico-fisiche messe in campo al momento della diagnosi e della convivenza cronica con questa grave patologia neurologica. Sono intervenuti il Prof. Pozzilli, fondatore e direttore del centro per la sclerosi multipla dell’Ospedale S. Andrea, la consigliera regionale Laura Corrotti da sempre sensibile alla tematica, psicologi e terapisti della riabilitazione, neurologi e infermieri, insieme ai malati, sotto la direzione scientifica della Dott.ssa Giovanna Borriello referente per il centro SM dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli.

“Questa giornata è dedicata a mettere in luce le importanti risorse che le persone affette da sclerosi multipla sono in grado di amplificare in occasioni quali fallimenti terapeutici, gestione delle relazioni personali e professionali, rapporto con il proprio curante, ha permesso di dare valore alle esperienze presentate e al coinvolgimento attivo del personale dedicato e dei malati”, ha commentato la referente per il centro SM dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli la Dott.ssa Giovanna Borriello.

“E’ un enorme piacere che un evento così importante sia stato organizzato all’interno del consiglio regionale del Lazio. Sono da sempre stata attenta a questo tipo di tematiche e un evento di questo calibro lo considero un punto di partenza per portare concretamente avanti tutte le iniziative possibili”, ha dichiarato nel suo intervento Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega

