SANITA', GIULIANO (UGL): "ISTITUIRE TAVOLO PERMANENTE PER RIDISEGNARE IL SSN"

Il Ministro della Salute Roberto Speranza è tornato a parlare del futuro del SSN. “Di parole e buone intenzioni – commenta il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano – ne abbiamo sentite molte. Ora c’è bisogno di passare ai fatti, presentando un piano di rilancio concreto, applicabile che poggi le sue fondamenta sul personale, perché se non si punterà con decisione sui professionisti, attraverso una campagna di sblocco del turn over che produca assunzioni con le dovute tutele contrattuali, è difficile pensare a un futuro che riporti la sanità ad un ruolo di eccellenza”. Giuliano chiede uno sforzo comune: “Bisogna creare in tempi brevissimi un tavolo permanente attorno cui dovranno confrontarsi le istituzioni, le parti sociali e gli ordini professionali per portare ognuno il proprio contributo a ridisegnare il SSN. La pandemia continua a mostrare tutte le falle di un sistema che negli anni è stato impoverito, trascurato lasciato al margine della vita della nazione, quasi che il diritto alla salute non dovesse più appartenere agli italiani. È ora di cambiare marcia per restituire cure dignitose ai cittadini e valorizzare al massimo i professionisti della sanità” conclude il sindacalista.

