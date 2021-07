(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 SANITA’ E LAVORO, MARCHETTI (LEGA): “E’ ANCORA EMERGENZA OSS, DALLA REGIONE SOLO PROMESSE E NESSUN FATTO”

BOLOGNA, 26 LUG – “E’ ancora emergenza Oss in Emilia-Romagna. Ma la cosa più grave è che, nonostante le promesse fatte dalla Regione alcuni mesi fa, ancora nulla è stato fatto per dar seguito all’impegno inserito nel DEFR 2021 grazie a un emendamento della Lega”.

Sono le accuse del consigliere regionale del Carroccio e vicepresidente della commissione Sanità, Daniele Marchetti, che stamani ha presentato un nuovo atto ispettivo nel quale chiede “quali siano i confronti attivati, necessari a verificare risorse e modalità per attivare iniziative volte a supportare l’accesso e la fruizione dei percorsi formativi per OSS a favore dei disoccupati” e “quali siano le condizioni costruite insieme alle parti sociali che possano ampliare le opportunità per l’inserimento delle persone disoccupate e per accompagnare le persone ad un percorso di reinserimento lavorativo”.

Marchetti ricorda come “con risposta scritta del 25/03/202 la Giunta, attraverso l’assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione, informava che “alla luce della “Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale 2021, aveva attivato i confronti necessari a verificare risorse e modalità per attivare iniziative volte a supportare l’accesso e la fruizione dei percorsi formativi per OSS a favore dei disoccupati”.

Tuttavia, rimarca il leghista “al momento non risultano ancora progressi al fine di soddisfare la crescente domanda di personale qualificato da parte delle strutture sanitarie e socio-assistenziali del nostro territorio”.

“Da qui la ragion d’essere dell’atto ispettivo presentato oggi” conclude Marchetti.

