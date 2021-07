(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 Buongiorno,

SANITA’. CORROTTI (LEGA): “INTERROGAZIONE SU CHIUSURA PUNTO NASCITE VELLETRI”

ROMA, 28 LUG – “La decisione di chiudere definitivamente il punto nascita di Velletri, unitamente a quella di chiudere anche i reparti di Ostetricia e Ginecologia, appare del tutto incomprensibile anche alla luce dei dati relativi alle dimissioni per nascita dell’ultima annualità disponibile, che dimostra come l’Ospedale P. Colombo sia un presidio fondamentale per l’intero comprensorio dei Castelli Romani e che tale chiusura costringerebbe così i cittadini a spostarsi.

Ho presentato quindi una interrogazione al presidente Zingaretti e all’Assessore alla Salute Alessio D’Amato per capire quali siano, nel dettaglio, i motivi che hanno portato il Comitato Nazionale Percorso nascita ad esprimere parere negativo al mantenimento dell’attività ostetrica presso l’Ospedale di Velletri.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio

