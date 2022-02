(AGENPARL) – mer 23 febbraio 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

per approfondimenti consultare il nostro sito: www.deputatipd.it

Sani (Pd): intitolazione parco idroscalo Orbetello a Balbo è apologia fascismo, Lamorgese intervenga

“L’intitolazione dell’ex parco dell’idroscalo di Orbetello a Italo Balbo è inammissibile e violerebbe palesemente la legge che vieta l’apologia del fascismo. Il Ministro dell’Interno deve intervenire”: è quanto chiede Luca Sani in una interrogazione parlamentare depositata a Montecitorio sulla mozione di maggioranza presentata nel Consiglio Comunale della cittadina in provincia di Grosseto. L’atto di sindacato ispettivo a Montecitorio è stato sottoscritto anche dai colleghi del Partito Democratico Emanuele Fiano, Laura Cantini, Susanna Cenni, Lucia Ciampi, Rosa Maria Di Giorgi e Filippo Sensi.

“Italo Balbo fu un grande aviatore ma fu soprattutto uno degli ispiratori e capi dello squadrismo fascista nella pianura padana ed uno dei quadrumviri della marcia su Roma. Non si può quindi scindere la responsabilità politica e storica dall’impresa eroica della trasvolata, giustificando la retorica che il fascismo ha fatto anche cose buone. Ci aspettiamo una presa di posizione del governo”: conclude Luca Sani.

Roma, 23 febbraio 2022