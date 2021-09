(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

Sanac: Nardi (Pd), silenzio Giorgetti inaccettabile, serve subito incontro

“Da quasi due mesi chiediamo un incontro istituzionale al ministro Giorgetti per confrontarci seriamente sul futuro del gruppo Sanac e in particolare sullo stabilimento di Massa; fino ad oggi non abbiamo avuto però nessun tipo riscontro, ed è inaccettabile”.

Lo dichiara la presidente della commissione Attività produttive di Montecitorio Martina Nardi sulla richiesta ufficiale pervenuta lo scorso 27 luglio al dicastero dello Sviluppo economico e sottoscritta da tutti gli altri parlamentari del territorio: i deputati Deborah Bergamini, Cosimo Maria Ferri, Riccardo Ricciardi; ed i senatori Laura Bottici, Massimo Mallegni e Andrea Marcucci.

“Sanac è attualmente un’azienda in amministrazione straordinaria e quindi controllata dallo Stato. E’ paradossale che proprio lo Stato dopo aver promosso, direttamente ed indirettamente, una filiera nazionale della produzione dell’acciaio metta in cassa integrazione i lavoratori di un’azienda storica e d’eccellenza del settore come la Sanac, senza dare certezze sulla ripresa delle committenze. Chiediamo a Giorgetti di convocarci prima possibile – conclude Nardi – senza fare troppi calcoli elettorali”.

Roma, 20 settembre 2021

