Sanac, Nardi convoca Giorgetti “Obiettivo l’acquisizione da parte di Invitalia”

Roma, 19 ottobre 2021 – “Non voglio coltivare un eccessivo pessimismo e neppure sollevare troppo ottimismo, ma oggi sulla vertenza Sanac abbiamo aperto uno spiraglio che adesso, tutti quanti insieme, istituzioni locali e regionali, parti sociali e sindacati, al di là delle reciproche appartenenze e ruoli, dobbiamo sforzarci di non far chiudere” così Martina Nardi, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, sintetizza l’audizione, avvenuta oggi su richiesta della stessa Presidente, del ministro Giorgetti in Commissione.

“L’obiettivo – spiega Nardi – resta quello di garantire produzione e occupazione alla Sanac e quindi farla rientrare nel piano più generale di rilancio dell’industria siderurgica nazionale. Questo dovrà significare l’acquisizione da parte di Invitalia anche della Sanac e del suo stabilimento massese”.

“Col ministro abbiamo aperto un confronto utile – conclude Nardi – proprio perché Giorgetti ha riconosciuto, come chiedevamo in Commissione, il ruolo strategico della siderurgia per il sistema Italia nel suo complesso. Col ministro c’è stato modo anche di parlare di Sanac, sulla cui situazione già la prossima settimana ci sarà un approfondimento in commissione e inviterò nuovamente il ministro in maniera specifica”.

