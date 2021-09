(AGENPARL) – mer 08 settembre 2021 San Marco, Tripodi (FI): 50 Anni di Storia, passione e alto spirito di Servizio

“Viva il Glorioso Battaglione San Marco e suoi 3.800 marò. 50 anni di Storia, passione e alto spirito di servizio per la Patria!” Lo dichiara Maria Tripodi, Capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa a Montecitorio, che prosegue: “al Comandante Contrammiraglio Luca Antonelli e a tutti i nostri fucilieri di Marina vanno gli auguri più affettuosi in questa giornata di festa. Con un particolare pensiero a due dei suoi figli: Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, che con stoico coraggio e incrollabile tenacia hanno affrontato prove degne del motto del battaglione: ‘Per Mare, Per Terram!'”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this