(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 LEGIONE CARABINIERI “LOMBARDIA”

Comando Provinciale di Milano

Comunicato Stampa

SAN GIULIANO MILANESE, RINTRACCIATO UNO DEGLI UOMINI CHE SI TROVAVA IN COMPAGNIA DELLE DUE GIOVANI DECEDUTE NEL CAMPO DI MAIS

Nel pomeriggio di ieri, 7 luglio 2021, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, nel corso dell’attività investigativa attualmente svolta sotto la direzione ed il coordinamento della Procura della Repubblica di Lodi, hanno identificato due connazionali, di 21 e 35 anni, che si trovavano in compagnia delle due giovani donne decedute e ritrovate prive di vita nelle campagne di Locate di Triulzi. Nella stessa serata di ieri, gli investigatori hanno rintracciato il più anziano dei due, che è stato poi condotto presso la Procura di Lodi, ove è stato sentito fino a tarda sera in qualità di persona sottoposta ad indagini per omissione di soccorso dal Pubblico Ministero titolare delle indagini.

L’uomo ha raccontato di aver conosciuto le due donne, tramite un amico connazionale, la sera di giovedì 1 luglio e di aver trascorso la serata e la successiva nottata a consumare alcolici e sostanze stupefacenti, dapprima presso l’abitazione di una conoscente e poi all’interno del campo di mais nei pressi di Locate di Triulzi.

Una volta giunti nelle campagne, al gruppo si univano due uomini, anche loro connazionali, ed una donna di nazionalità rumena, con i quali avevano continuato a bere e consumare sostanze stupefacenti, finché, mentre i 7 si trovavano seduti a terra ad ascoltare musica, si erano improvvisamente accorti dell’arrivo del mezzo che aveva subito travolto le due giovani sdraiate nel punto più prossimo a quello di arrivo del mezzo. Anche il 35enne era poi rimasto ferito al collo del piede sinistro, riuscendo però a scappare ed allontanarsi dal campo, senza più farvi ritorno né accertarsi delle condizioni degli altri.

Sono tuttora in corso le indagini volte ad identificare e rintracciare gli altri soggetti presenti al momento dei fatti.

Milano, 08 luglio 2021

🔊 Listen to this