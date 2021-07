(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 NOTE DI VINO

SAN CLEMENTE

PIAZZA MAZZINI (CENTRO STORICO) ORE 20.45

TERZO E ULTIMO APPUNTAMENTO DOMENICA 25 LUGLIO

CON I VINI E I PRODOTTI TIPICI DELLA CALABRIA

“Al calar del sole ritorna l’atmosfera suggestiva di Note di Vino”

Degustazioni a tema (vini e piatti tipici) e musica d’autore

A San Clemente – piccolo borgo della Valconca alle spalle di Rimini – il vino è, da sempre, sinonimo di cultura. Le origini della sua preziosa viticoltura si perdono in scritti d’epoca remota. In un fazzoletto di colline punteggiate da filari e ulivi, lavorano e producono oggi alcune delle più importanti e rinomate cantine della Romagna e d’Italia.

Al nettare di Bacco, il paese natale del poeta-ciabattino Giustiniano Villa – forte della tradizione che lo vede inserito, a pieno titolo, nel circuito dell’Associazione

Nazionale Città del Vino – dedica da oltre 20 anni – la prima edizione è datata al 2001 – una manifestazione di grande richiamo. Un evento a cui, al culmine della

stagione estiva, partecipano gli appassionati del buon bere, della buona cucina e quanti, autentici estimatori e professionisti, scrivono del vino per mestiere.

Ingresso: adulti e ragazzi (sopra i 10 anni) 16 euro; bambini 0/5 anni, gratuito; bambini 5/10 anni, 6 euro; bambini oltre i 10 anni, 16 euro

DIREZIONE ORGANIZZATIVA: Comune di San Clemente

DIREZIONE ARTISTICA: Dino Gnassi

“Note di Vino” vede la collaborazione della Pro Loco di San Clemente.

TERZO E ULTIMO APPUNTAMENTO DI DOMENICA 25 LUGLIO 2021

SAN CLEMENTE, PIAZZA MAZZINI (CENTRO STORICO) ORE 20.45

Degustazione di vini e prodotti tipici della CALABRIA

Intrattenimento musicale,

VALERIA DE LORIA – RJA – “VERSO SUD” TOUR 2021

La talentuosa cantautrice in un concerto dal sapore e dal profumo della Calabria, omaggiando tutti i grandi artisti che questa regione ci ha regalato

I VINI IN DEGUSTAZIONE

Cirò Bianco Doc “Scala”

Greco Bianco Calabria IGT “Criserà”

Cirò Rosato Doc “Scala”

Gocce di Calabria alla Liquerizia

Azienda Bosco dal 1864 – Cosenza

I PIATTI IN DEGUSTAZIONE

Vellutata di patate e peperoni alla calabra con bruschetta alici e capperi

Maccheroni al salto con vongoline e pancetta calabra

Trancio di Spada alla brace con pipi dolci e piccanti

Bocconotti calabresi

San Clemente, 22 luglio 2021

