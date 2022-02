(AGENPARL) – lun 28 febbraio 2022 I nuovi Galaxy Book2 Pro permettono di lavorare ovunque in maniera flessibile e in totale sicurezza

Gli ultimi notebook Samsung offrono prestazioni avanzate, design ultra-portatile e tutte le funzionalità Galaxy, creando un’esperienza agile, potenziata e connessa per l’utente

Milano, 28 febbraio 2022 – Samsung Electronics ha annunciato la serie Galaxy Book2 Pro, la nuova line-up di notebook che include Galaxy Book2 Pro 360, con le funzionalità di S Pen, e Galaxy Book2 Pro, con 5G. Entrambi i prodotti combinano la flessibilità e la versatilità necessarie per le modalità di lavoro e apprendimento attuali, in continua evoluzione, e sono progettati con il DNA mobile di Samsung. Il risultato è un’esperienza PC all’insegna della produttività e della portabilità.

“Il nostro obiettivo in Samsung non è solo dare vita alla mobile technology, ma anche fornire agli utenti esperienze uniche, in grado di esaltare la loro vita quotidiana”, ha spiegato Hark-sang Kim, Executive Vice President & Head of New Computing R&D Team of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Come parte di questo obiettivo, stiamo immaginando in maniera nuova i PC. Grazie alle funzioni senza soluzione di continuità dei dispositivi Galaxy e alla sicurezza in mobilità, gli utenti possono accedere più facilmente all’ufficio del futuro, abilitandone le possibilità”.

La sicurezza di livello business incontra la libertà dei dispositivi mobile

Sempre più studenti e professionisti si approcciano al lavoro da remoto o ad ambienti di lavoro ibrido: per questo la salvaguardia dei loro dati, delle loro identità e privacy resta una priorità molto importante per Samsung. Per proteggere ulteriormente gli utenti, la serie Galaxy Book2 Pro è la prima line-up di PC consumer a integrare i requisiti di PC secured-core espressi da Microsoft. Progettati in prima battuta per PC industriali in settori con ampia sicurezza, come finanza, salute e affari governativi, il progetto PC secured-core della serie Galaxy Book2 Pro offre un avanzato livello di protezione su Windows 11 e include hardware, software e firmware fortemente integrati, per rafforzare la protezione contro potenziali cyber attacchi. Ora, ogni utente può apprezzare una sicurezza avanzata, così da lavorare in tranquillità.

“Il lavoro con Samsung sulla serie Galaxy Book2 Pro rappresenta un nuovo capitolo della nostra orgogliosa collaborazione per rimuovere le barriere tra i diversi sistemi operativi e portare il meglio delle app e dei servizi Microsoft nell’ecosistema Galaxy”, ha dichiarato David Weston, director of Enterprise and OS Security di Microsoft. “Presentare il primo PC consumer dotato dei requisiti secured-core di Microsoft è un passo cruciale verso questo obiettivo, dato che i consumatori attuali meritano le medesime protezioni di sicurezza di cui beneficiano quando lavorano da remoto”.

La serie Galaxy Book2 Pro offre i vantaggi della sicurezza industriale all’interno di un hardware ultra portatile, elegante e facile da portare sempre con sé. La mobilità è assicurata grazie al miglior design sottile e leggero, in nuovi, sofisticati colori, combinati con la libertà della connessione 5G e Wi-Fi 6E

Con una durata della batteria fino a 21 ore, i consumatori possono trascorrere una giornata in mobilità senza doversi avvicinare a una presa di corrente. Inoltre, il caricatore universale USB Type-C con ricarica ultra rapida della serie Galaxy Book2 Pro può ricaricare ogni dispositivo mobile Galaxy, consentendo così di portare con sé un solo caricabatterie.

La potenza definitiva, per fare di più

La serie Galaxy Book2 Pro include gli ultimi processori Intel® Core™ di 12esima generazione, che consentono agli utenti di lavorare, partecipare a video call e giocare, in modo fluido e efficace. Samsung prosegue la sua importante partnership con Intel, lavorando a stretto contatto con i produttori di chip per assicurare una completa ottimizzazione del processore con hardware e software della serie Galaxy Book2 Pro.

“Grazie alla nostra partnership di lunga durata con Samsung continuiamo ad andare sempre oltre i limiti, attraverso risorse aumentate, una più profonda integrazione delle piattaforme e una maggiore ottimizzazione, utilizzando i nostri nuovissimi processori Intel® Core™ di 12esima generazione”, ha dichiarato Jim Johnson, Senior Vice President and interim general manager del Client Computing Group di Intel Corporation “Con la serie Galaxy Book2 Pro, i risultati parlano da soli. Questi sono tra i più leggeri, sottili e più potenti PC su cui abbiamo mai avuto la possibilità di lavorare”.

Ora che le video call sono parte della vita quotidiana, la serie Galaxy Book2 Pro è aggiornata per esperienze di call ad alta qualità, ogni volta che ci si connette. Con l’integrazione delle webcam 1080p FHD e di un più ampio campo di visione angolare, il feed video apparirà nitido durante ogni call. La Modalità Studio è inoltre aggiornata con una varietà di nuove funzionalità, inclusa Auto Framing, che mantiene l’utente perfettamente centrato anche quando ci si muove all’interno dell’inquadratura. I nuovi effetti di background e Face Effect rimuovono distrazioni visive dallo sfondo, esaltando l’inquadratura, così da apparire al meglio dovunque ci si trovi. Per completare l’esperienza video, i display AMOLED certificati GREENGUARD sono ora più luminosi, per una maggiore nitidezza.

Anche l’audio della serie Galaxy Book Pro2 è migliorato e consente videochiamate di qualità. La cancellazione del rumore che sfrutta l’Intelligenza Artificiale blocca i rumori di fondo che possono essere fonte di distrazione, così da poter ascoltare chiaramente ogni parola. Inoltre, l’Amplificatore Smart con output massimo da 5W produce un suono bilanciato a volumi più alti. La serie Galaxy Book2 pro supporta anche la tecnologia audio AKG e Dolby Atmos.

Inoltre, la nuova applicazione Samsung Device Care inclusa nella serie Galaxy Book2 Pro permette ora agli utenti di controllare l’efficienza del loro dispositivo e suggerisce modi per ottimizzare l’alimentazione e lo stoccaggio, così da garantire prestazioni costanti per tutta la durata del dispositivo.

Ecosistema connesso senza soluzione di continuità

La serie Galaxy Book2 Pro offre una grande varietà di esperienze connesse all’interno dell’ecosistema Galaxy, che consentono di eliminare ogni ostacolo nella vita di tutti i giorni. La nuova Galaxy Book Experience aiuta gli utenti a familiarizzare con le caratteristiche uniche di Galaxy e trasferisce i loro contenuti sul nuovo dispositivo. Con il Single Sign-On con Samsung Account, gli utenti devono inserire le credenziali una volta soltanto, e hanno così immediatamente accesso alle applicazioni e ai contenuti del dispositivo Galaxy, tra cui Samsung Gallery e Samsung Notes, oltre ad avere i Galaxy Buds pronti per la sincronizzazione.

Questa nuova esperienza accompagna anche gli utenti attraverso la procedura Galaxy Book Smart Switch, aiutandoli a spostare vecchi file, foto, impostazioni e altro, dal vecchio PC, indipendentemente dal produttore, al nuovo. E una volta trasferiti i dati, l’esperienza della nuova serie Galaxy Book2 Pro è più semplice che mai con l’intuitiva One Book UI 4.0. Gli utenti che possiedono altri dispositivi Galaxy potranno, infatti, sentirsi a casa sul nuovo PC con la stessa UI, le stesse app e i menu che già conoscono.

Inoltre, la serie Galaxy Book2 Pro offre una varietà di aggiornamenti che renderanno l’utilizzo quotidiano più fluido:

Link to Windows / Microsoft Your Phone, che sincronizza lo smartphone Galaxy al dispositivo della serie Galax Book2 Pro, ora offre Recent Apps, la quale consente agli utenti di scorrere verso l’alto sulla barra delle applicazioni di Windows 11 per controllare lo stato dello smartphone e anche selezionare le applicazioni utilizzate più di recente da utilizzare direttamente sui loro desktop.

Con Samsung Multi Control, è possibile utilizzare la tastiera e il trackpad della serie Galaxy Book2 Pro mentre l’utente utilizza Galaxy Tab S8, in modo da avere interazioni senza interruzione di continuità tra i dispositivi.

Adesso, Quick Share può essere utilizzato per inviare file di grandi dimensioni con la nuova opzione Link Sharing, che genera un link facilmente condivisibile a cui i destinatari possono accedere per condividere rapidamente i contenuti dal PC ad altri dispositivi.

La serie Galaxy Book2 Pro è anche utile come hub perfetto per i dispositivi compatibili con SmartThings.. È possibile accendere le luci, impostare la temperatura o controllare le telecamere di sicurezza, il tutto utilizzando la comoda Dashboard di SmartThings. In più, con SmartThings Find, se un utente dovesse smarrire il dispositivo della serie Galaxy Book2 Pro, può localizzarlo rapidamente anche se è spento.

Galaxy for the Planet

Samsung è consapevole dell’importanza di produrre tecnologia con metodi responsabili e sostenibili. La serie Galaxy Book2 Pro promuove l’impegno costante di Samsung per ridurre al minimo la sua impronta ambientale e aiutare gli utenti Galaxy ad adottare stili di vita più sostenibili. Samsung ha recentemente annunciato un nuovo materiale ad alte prestazioni ed eco-consapevole, che riutilizza le reti da pesca scartate per ridurre i rifiuti di plastica nell’oceano, e questo materiale è ora presente nel supporto del touchpad e nella staffa interna della serie Galaxy Book2 Pro. Aumentando la presenza di plastiche legate all’oceano nella tecnologia Galaxy, questo segna un notevole risultato nel percorso di sostenibilità dell’azienda. Attraverso Galaxy for the Planet, Samsung sta incrementando le innovazioni e le collaborazioni aperte per fornire iniziative ambientali tangibili in tutto il MX Business e nell’intera linea di prodotti, con l’obiettivo di preservare il pianeta per le generazioni a venire.

Inoltre, i nuovi algoritmi estendono il ciclo di vita della batteria, e la minore energia in standby riduce la necessità di frequenti sostituzioni della batteria. In aggiunta, i pannelli AMOLED hanno ricevuto la certificazione GREENGUARD Gold per prodotti eco-consapevoli dagli Underwriters Laboratories per la riduzione al minimo delle emissioni di VOC per una migliore qualità dell’aria interna. Infine, l’imballaggio della serie Galaxy Book2 Pro è costituito da scatole di carta e contenitori provenienti da fonti sostenibili.

Disponibilità

Galaxy Book2 Pro sarà disponibile nel colore Graphite. Galaxy Book2 Pro 360 sarà disponibile in Burgundy, Graphite e Silver.

Galaxy Book2 Pro e Galaxy Book2 Pro 360 saranno acquistabili in Italia a partire da aprile; Galaxy Book2 Pro a partire da € 1.399, e Galaxy Book2 Pro 360 a partire da € 1.499.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare www.samsungmobilepress.com e www.samsung.com/it/galaxy-book

Specifiche

Galaxy Book2 Pro

​ Galaxy Book2 Pro 13.3” Galaxy Book2 Pro 15.6”

Dimensioni 304,4 x 199,8 x 11,24 mm 355,4 x 225,8 x 11,7mm (Internal Graphic)

Peso 0,87 kg 1,11 kg(Internal Graphic)

OS Windows 11 Windows 11

Display​ 13,3 pollici AMOLED, FHD ​(1920 x 1080) 16:9 15,6 pollici AMOLED, FHD ​(1920 x 1080) 16:9

CPU

(Piattaforma) Processore Intel Core di 12esima generazione

Processore Core i5

(Intel EVO™) Core i5

(Intel EVO™)

Grafica Intel® Iris® Xe Graphics

Intel® Iris® Xe Graphics

Connettività Wi-Fi 6E (802.11 ax), 2×2,

Bluetooth v5.1 5G, Wi-Fi 6E (802.11 ax), 2×2,

Bluetooth v5.1

Color​i Graphite Graphite

Memoria 8GB, 16GB (LPDDR5) 8GB, 16GB (LPDDR5)

Capacità di memoria Fino a 512GB (NVMe SSD) Fino a 512GB (NVMe SSD)

Fotocamera/Microfono 1080p FHD / Dual Array Mic

1080p FHD / Dual Array Mic

Audio Stereo2 x max 4W (Smart Amp)

Suono AKG, Dolby Atmos® Stereo2 x max 5W (Smart Amp)

Suono AKG, Dolby Atmos®

Tastiera Island Type con Backlit Numeri su 3 file, Island Type con Backlit

Batteria 63Wh (Valore tipico) 68Wh​ (Valore tipico)

Adattatore USB Type-C da 65W

USB Type-C da 65W

Autenticazione Impronta digitale sul tasto d’accensione Impronta digitale sul tasto d’accensione

Ingressi Thunderbolt™ 4 (1), USB Type-C (1), USB 3.2 (1) 3.5pi Headphone/Mic, MicroSD slot

Thunderbolt™ 4 (1), USB Type-C (1), USB 3.2 (1), HDMI(1), 3.5pi Headphone/Mic, MicroSD, slot per nano SIM (opzionale)

Galaxy Book2 Pro 360

​ Galaxy Book2 Pro 360​ 13.3” Galaxy Book2 Pro 360 15.6”

Dimensioni 302,5 x 202 x 11,5 mm 354,85 x 227,97 x 11,9 mm

Peso 1,04kg 1,414kg

OS Windows 11 Windows 11

Display​ 13.3″ FHD Super AMOLED (16:9 ratio),

fino a 500nit (HDR)**,

120% Color Volume(DCI-P3),

HDR 1,000,000:1

FHD(1920×1080) 15.6″ FHD Super AMOLED (16:9 ratio),

fino a 500nit (HDR)**,

120% Color Volume(DCI-P3),

HDR 1,000,000:1

FHD(1920×1080)

(Intel EVO™)

Grafica Intel® Iris® Xe Graphics

Intel® Iris® Xe Graphics

Connettività

(WLAN) Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2x2Bluetooth v5.1 Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2

Bluetooth v5.1

Color​i Graphite, Silver Graphite, Silver, Burgundy ​​

Memoria 16 LPDDR5 8/16 LPDDR5

Storage 512GB SSD (PCIe, Gen4) 512GB SSD (PCIe, Gen4)

Fotocamera/Microfono 2.0M FHD 1080p / Digital Dual Array Mic FHD 1080p / Digital Dual Array Mic

Audio

(Speakers) Stereo 2 x max 4W (Smart AMP),

AKG, Dolby Atmos Stereo 2 x max 5W (Smart AMP),

AKG, Dolby Atmos

Tastiera Island Type with Backlit 3-row Numeric, Island Type with Backlit

S Pen

(Pennino) S Pen (EMR) S Pen (EMR)

Batteria​ 63 Wh (Valore tipico) 68 Wh (Valore tipico)

Adattatore

(Ricarica) 65W USB Type-C Adapter

65W USB Type-C Adapter

Autenticazione

(Sicurezza) Fingerprint​ on Power Key Fingerprint​ on Power Key

Porte Thunderbolt4 (1), USB-C (2), HP, microSD Thunderbolt4 (1), USB-C (2), HP, microSD

Funzionalità Quick Share, SmartThings, Galaxy Book Smart Switch,

2nd Screen, Easy Bluetooth Connection, Samsung Notes & Galleria Quick Share, SmartThings, Galaxy Book Smart Switch,

2nd Screen, Easy Bluetooth Connection, Samsung Notes & Galleria

