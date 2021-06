(AGENPARL) – gio 10 giugno 2021 NOTA STAMPA

SAMAN, M5S: ACCOLTA NOSTRA PROPOSTA PER INDAGINE CONOSCITIVA, CONTRASTARE VIOLENZE FRUTTO DI ARRETRATEZZA

ROMA, 10 giugno – “Siamo molto soddisfatti del fatto che l’ufficio di presidenza della commissione d’inchiesta sul Femminicidio del Senato abbia deciso di accogliere la nostra richiesta di avviare un’indagine conoscitiva sul caso della scomparsa di Saman Abbas, la ragazza di Novellara probabilmente uccisa per aver rifiutato un matrimonio forzato. Potremmo essere di fronte ad un ennesimo caso di femminicidio che arriva dopo prevaricazioni e inaudite violenze psicologiche. Pratiche inaccettabili come i matrimoni forzati, frutti di sottoculture arretrate che tutto il mondo deve superare, devono essere combattute sul piano normativo e su quello educativo. La nostra legge Codice Rosso due anni fa ha introdotto nell’ordinamento italiano proprio il reato di costrizione o induzione al matrimonio. Questa odiosa forma di aggressione alla dignità e all’autodeterminazione della donna è incompatibile con i valori e i principi della nostra società”.

Lo afferma in una nota la delegazione del MoVimento 5 Stelle nella commissione Femminicidio del Senato.

__________________

Movimento 5 Stelle

🔊 Listen to this